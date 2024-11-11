Росіяни зранку обстріляли Херсонщину: у Микільському загинула жінка

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Зазначається, що росіяни атакували Микільське близько 07:00.

Загалом по селу зафіксовано майже десяток "прильотів".

Унаслідок влучання ворожого снаряду в один з будинків загинула місцева жителька 1945 року народження.