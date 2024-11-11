Росіяни зранку обстріляли Херсонщину: у Микільському загинула жінка
Уранці понеділка, 11 листопада, російські окупанти атакували село Микільське Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула місцева жителька
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що росіяни атакували Микільське близько 07:00.
Загалом по селу зафіксовано майже десяток "прильотів".
Унаслідок влучання ворожого снаряду в один з будинків загинула місцева жителька 1945 року народження.
- У день звільнення Херсона, 11 листопада, рух спротиву "Жовта стрічка" організовує семиденний онлайн-мітинг, щоб підтримати досі окуповані росіянами міста лівобережжя Херсонської області.
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