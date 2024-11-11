У день звільнення Херсона "Жовта стрічка" розпочала онлайн-мітинг на підтримку окупованого лівобережжя

Про це повідомили у telegram-каналі руху.

Там нагадали, що саме в Херсоні почалася історія "Жовтої стрічки" - 27 квітня 2022 року там відбувся перший проукраїнський мітинг, організований рухом спротиву.

"Далі були місяці боротьби, спротиву, тисячі жовтих стрічок, сотні графіті, передача інформації про злочини росіян і довгоочікуване звільнення", - додали у спротиві.

На честь дня звільнення Херсона "Жовта стрічка" оголосила про початок онлайн-мітингу на підтримку все ще окупованого лівобережжя Херсонщини, а саме Генічеська, Скадовська, Агаймані, Голої Пристані, Нової Каховки та багатьох інших міст і сіл, які чекають на звільнення.

Мітинг триватиме протягом тижня. "Жовта стрічка" закликає всіх долучитися до ініціативи. Зробити це можна таким чином:

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