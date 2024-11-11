У день звільнення Херсона "Жовта стрічка" розпочала онлайн-мітинг на підтримку окупованого лівобережжя
У день звільнення Херсона, 11 листопада, рух спротиву "Жовта стрічка" організовує семиденний онлайн-мітинг, щоб підтримати досі окуповані росіянами міста лівобережжя Херсонської області
Про це повідомили у telegram-каналі руху.
Там нагадали, що саме в Херсоні почалася історія "Жовтої стрічки" - 27 квітня 2022 року там відбувся перший проукраїнський мітинг, організований рухом спротиву.
"Далі були місяці боротьби, спротиву, тисячі жовтих стрічок, сотні графіті, передача інформації про злочини росіян і довгоочікуване звільнення", - додали у спротиві.
На честь дня звільнення Херсона "Жовта стрічка" оголосила про початок онлайн-мітингу на підтримку все ще окупованого лівобережжя Херсонщини, а саме Генічеська, Скадовська, Агаймані, Голої Пристані, Нової Каховки та багатьох інших міст і сіл, які чекають на звільнення.
Мітинг триватиме протягом тижня. "Жовта стрічка" закликає всіх долучитися до ініціативи. Зробити це можна таким чином:
- Під обраними дописами в Instagram залишити коментар "Херсонщина – це Україна".
- Чекати на тег від "Жовтої стрічки", щоб отримати можливість поділитися зображенням у сторіс.
- Поширити сторіс на своїй сторінці.
- Нагадаємо, 11 листопада 2022 року Збройні Сили України ввійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
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