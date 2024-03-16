Taurus для України: новий рівень лохотрону?
ЗМІ дізналися страшну таємницю про ракети Taurus: Німеччина не передає їх Україні через особливу систему наведення!
Виявляється:
- "Для ефективного використання цієї ракети необхідна величезна кількість даних і спеціальна комп’ютерна система, яка є тільки в Бундесверу".
- "Якби Німеччина передала Україні Taurus, то сама б уже не мала доступу до цих систем і суттєво підірвала б свою обороноздатність".
Ви вже бачите, де з нас роблять дурників, як, схоже, вже зробили їх з депутатів Бундестагу?
По-перше, якщо (1) правда, як з цього випливає, що Німеччина, передавши Україні Taurus, сама втратить доступ до власної комп'ютерної системи?
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Але в мене є ще веселіше питання: як в такому разі Taurus експлуатують збройні сили Іспанії та Південної Кореї? А про те, що вони їх експлуатують, пише англомовна Вікіпедія з посиланням на відкриті дані. То як там в іспанців та корейців з німецькими комп'ютерними системами, і як там у німців із доступом до тих систем?
P.S. Якщо у тезі (1) "система" - це софт, а у тезі (2) "системи" - це залізо, друге питання втрачає частину гостроти (хоча все одно цікаво, як там із цим унікальним німецьким софтом в Іспанії та Південній Кореї); але в такому разі між тезами (1) і (2) зникає навіть найменша примара логічного зв'язку.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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