Телемарафон як кіно абсурду
Іноді мені здається, що я знімаюсь в якомусь фільмі абсурду. Нескінченному. В ролі статистки
Компанія Nielsen (це світовий лідер у сфері вимірювання аудиторії) зафіксувала, що "Єдиний марафон" дивляться кожного дня всього 4 відсотки населення. 5-6 разів на тиждень – 7 відсотків. Не дивляться взагалі – 38 відсотків.
"Єдиний марафон" коштує країні, яка воює і шукає допомогу по всьому світу, щоб відстояти свою незалежність і свою державу, 1,7 мільярда гривень. І ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи – Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільші вигодонабувачі нинішнього маразму. Бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі й кишені платників податків. Нам же з вами немає більше що фінансувати, правда?..
"Єдиний марафон" за всі часи існування України – найменш ефективний інструмент, який використовує влада.
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Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі й має ознаки тоталітаризму. Окрім цього, "Єдиний марафон" повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається і малює райдужні, нічим не підкріплені картинки змученому суспільству.
Згадайте, як людям вносили в вуха і в голови, що "навесні питимемо каву в Криму", як люди, через ці та подібні повідомлення, приймали рішення, які часто коштували їм життя. Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти.
Якщо "5-6 менеджерів", які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхніх компетенцій. Хоча, про що це я?
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І таки "критична інфраструктура" - критична для країни, для держави й для здорового глузду.
Всі, хто поруч з Зеленським, отримують фінансування з бюджету і бронь від армії.
І заяви Шмигаля про "недоцільність перенаправляти кошти з Єдиного марафону на ЗСУ" - нице рішення. Воно ганьбить країну. Яка з простягнутою рукою звертається до світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки "успішні та улюблені люди" заробляють гроші й ллють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про "інформаційну безпеку".
Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.
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