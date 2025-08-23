Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп має бути на зустрічі Зеленського з Путіним
OPINION

Трамп має бути на зустрічі Зеленського з Путіним

Олексій Гарань
23 серпня, 2025 субота
12:00
Погляд

Щодо потенційної зустрічі Зеленського й Путіна, очікування не надто великі

Зміст

Зеленський не раз говорив, що для завершення війни необхідна зустріч із російським президентом. Але до неї варто підходити лише тоді, коли Україна матиме достатньо сильні позиції – військові успіхи, ефективні удари дронами й ракетами по цілях у глибині Росії, коли втрати ворога стануть відчутними, а його економіка – справді слабкою. Натомість Трамп не виявляє бажання розширювати санкційний тиск. Європейський Союз посилює санкції, але залишаються винятки та лазівки, якими користується Росія. Тож без належного тиску Трампа на Путіна результативність зустрічі Зеленського і Путіна видається сумнівною.

Загалом поки що неясно, що може дати така зустріч. Очевидно, обидві сторони намагаються показати Трампу свою готовність до компромісів, аби не опинитися звинуваченими у зриві мирного процесу. Водночас усім відомо: українська й російська позиції кардинально різняться.

Читайте також: Чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського

Можливо, певні результати могла б дати зустріч трьох президентів, але за участі європейських партнерів. Та Путін не зацікавлений у переговорах з Європою. Якщо ж відбудеться зустріч лише з Трампом, є ризик, що Україна опиниться в менш вигідному становищі, коли двоє тиснуть на одного. Саме тому формат з участю Європи виглядає продуктивнішим, хоча Кремль його наразі відкидає.

Підсумовуючи, зустріч у Вашингтоні стала кроком уперед і залишила оптимістичніше враження, ніж переговори Трампа з Путіним на Алясці. Для України прозвучали важливі сигнали, проте все залежатиме від конкретики подальших рішень. Наскільки Зеленському та європейським лідерам вдалося переконати Трампа не робити поступок Росії – покаже час…

Джерело

Про автора. Олексій Гарань, український політолог, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

 

Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
