Чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського
Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї "всеосяжного миру"
Дивовижно, що після багатогодинного спілкування із Дональдом Трампом європейські лідери знову бажають із ним поговорити, бо не почули жодної конкретики від американського президента та його команди. І справді — можна обговорювати гарантії безпеки для України, участь Європи й допомогу Америки, але яке це має значення, якщо Росія не шукає припинення самої війни?
Насправді головний підсумок останніх днів один — Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї "всеосяжного миру", про який можна домовлятися і на тілі бойових дій. Зеленський був змушений погодитися із Трампом, Макрон і Мерц продовжують виступати за припинення вогню, але й це немає значення, бо Путін поки що не бажає ані припинення вогню, ані закінчення війни.
Окреме питання: чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського? Поки що ніяких ознак того, що Путін погодився на таку зустріч, ми не бачимо, адже про це мають сказати у Кремлі, а не у Білому домі.
Однак я допускаю, що заради того, щоб утримати Трампа від рішучих дій (якщо Трамп взагалі на них здатний щодо Росії), Путін піде на таку зустріч і ні про що на ній не домовиться. Окреме питання — скільки він таку зустріч захоче готувати.
Але туман невизначеності, поза сумнівом, розвіється. Не можна буде приховувати відсутність домовленостей на Алясці вічно. Питання тільки коли це станеться і що тоді робитиме Трамп — посилюватиме санкції проти Росії й продаватиме зброю Україні або відправиться до Москви, щоб дати новий шанс дипломатії?
Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
