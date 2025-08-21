Дивовижно, що після багатогодинного спілкування із Дональдом Трампом європейські лідери знову бажають із ним поговорити, бо не почули жодної конкретики від американського президента та його команди. І справді — можна обговорювати гарантії безпеки для України, участь Європи й допомогу Америки, але яке це має значення, якщо Росія не шукає припинення самої війни?

Насправді головний підсумок останніх днів один — Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї "всеосяжного миру", про який можна домовлятися і на тілі бойових дій. Зеленський був змушений погодитися із Трампом, Макрон і Мерц продовжують виступати за припинення вогню, але й це немає значення, бо Путін поки що не бажає ані припинення вогню, ані закінчення війни.

Окреме питання: чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського? Поки що ніяких ознак того, що Путін погодився на таку зустріч, ми не бачимо, адже про це мають сказати у Кремлі, а не у Білому домі. Читайте також: "ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною Однак я допускаю, що заради того, щоб утримати Трампа від рішучих дій (якщо Трамп взагалі на них здатний щодо Росії), Путін піде на таку зустріч і ні про що на ній не домовиться. Окреме питання — скільки він таку зустріч захоче готувати.