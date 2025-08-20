Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд "ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною
OPINION

"ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною

Олег Постернак
20 серпня, 2025 середа
10:01
Погляд

Сухі залишки та категоричні висновки

Зміст

Трамп і Путін обговорювали українське питання, в тому числі обмін територіями. Хоча президент США запевняв стурбованих європейців, що цього не буде. 

В інтерв'ю Fox News він говорить: є чимало пунктів, в яких зійшлися, крім одного-двох, які, на думку президента США, можна вирішити. "Тепер все залежить від президента Зеленського... Але дивіться: Україна має погодитися. Можливо, вони скажуть "ні"

Тобто Трамп допускає відмову України. Тепер для Вашингтона наступає найважчий момент — підвести Київ під значно ширший компроміс, ніж той, на який Київ міг би піти.

Концепт "не говорити про Україну без України" як спосіб врахування інтересів Києва розвалений вщент після зустрічі Трампа і Путіна. 

Виявляється, обговорювати параметри мирного врегулювання третьої країни можна з легкістю та безсоромністю. Україна, що вистояла завдяки своїй армії та громадянської стійкості, не має можливості представити свій інтерес у великій стратегічній грі. Тобто, виявляється, її жертви фактично "зануляються" на треку американсько-російської дипломатії.   

Читайте також: Порожні результати зустрічі на Алясці

Українське питання стало для Трампа можливістю для інструменталізації посередництва (biased mediation), коли воно використовується як інструмент для просування власних інтересів, а не лише для врегулювання конфліктів. Медіатор (США) набувають міжнародний імідж миротворця, хоча фактично закріплюють вигідний лише їм результат.

Трамп виходив на зустріч з надмірно розігрітим очікуванням, що зараз він натисне і здобуде хоча б припинення вогню від Путіна як знак перезавантаження американсько-російських відносин. 

Тут треба зразу зауважити, що Путіну таки вдались вдруге ефектні контрдії у відповідь на ультиматуми Заходу. Спершу в травні він ультиматум європейських країн перебив контрпозицією про відновлення прямих перемовин з Україною в Стамбулі, далі фактично запустив безплідний та імітаційний мирний процес. 

У серпні після ультиматуму Трампа він "атакував" контрпозицією про особисту зустріч з Трампом, змоделювавши певні поступки, що відкрили шлях до Анкориджа. Його головний інтерес — виграти час. І він це здобуває. Трамп же відкладає плани на введення додаткових санкцій проти РФ. 

Трамп отримує свій профіт у вигляді грандіозної хвилі PR та шансу на картинку особистого домінування, в яку Путін готовий пограти й навіть трохи принизитись заради улещення. Ще раз, у Путіна була більш вразлива позиція на саміті — йому треба було майстерно обійти тиск Трампа щодо припинення вогню. І він це зробив. 

Окремо зауважу, що Трамп привідкрив психологічні прийоми, які з успіхом використовував Путін для встановлення довіри та створення позитивного настрою бесіди. 

Читайте також: На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?

Путін підкреслив, що Трамп виграв вибори 2020 року; визнав, що якби Трамп був президентом — цієї війни взагалі не було б; сказав, що США знову набирає обертів, адже він ще ніколи не бачив, щоб хтось так багато і швидко зробив для країни як Трамп. Що ж, в цих інструментах немає нічого дивного, крім того, з якою легкістю та наївністю Трамп про це сам говорить. 

Похвала від негативного в очах американців персонажа Путіна може виставити Трампа уразливим. Питання — навіщо її підсвічувати — залишається риторичним. 

Ну й окремо слід зазначити про фонові медіапроцеси: червона доріжка, американські військові "на колінах", аплодисменти Трампа при зустрічі, тепла розмова з Путіним в машині Трампа, на яку раніше удостоєні були лише французький президент Макрон та прем'єр Японії Абе. Разом з тим, обід був скасований, а формат зустрічі змінений — замість режиму "тет-а-тет" - перемовини за участю команд. 

Так руками Трампа РФ на деякий час повернули у статус "великої держави" і дали відчути можливості, які відкриває американсько-російська співпраця, в тому числі на економічній основі. У Пекіні над цим дійсно повинні були спостерігати досить уважно і спантеличено. Ще б пак — із США у Китаю зараз складні торговельні перемовини, а тут он американці із росіянами обговорюють спільні арктичні та енергетичні проєкти. 

Зараз хід за Україною.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
19 серпня, 2025 вiвторок
Україна отримає багато землі, - Трамп
Київ
+19.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
10:09
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через хмарність: ситуація в енергосистемі 20 серпня
09:46
ППО
Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
09:45
Ексклюзив
Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська
09:29
нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
09:04
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
08:43
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда
08:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
08:13
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 175 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 російських атак
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:48
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакує Україну БПЛА: на Сумщині 12 поранених, серед них є діти, на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру
07:36
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
19:39
Ексклюзив
танк, зброя
Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України
19:21
Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами
18:47
США депортували перших українських біженців
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV