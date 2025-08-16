1. Трамп прямо каже: "Угоди немає". Чесно кажучи, був впевнений, що нам пред’являть хоча б якусь видимість результатів. Наприклад, оголосять про чергове перемирʼя на декілька годин, про відмову від ударів по цивільній інфраструктурі до кінця серпня, або хоча б щось абстрактне типу "ми щойно домовились не починати ядерну війну". Але не було нічого.

На фінальній пресконференції Путін читав з папірця, що означає, що він сказав рівно те саме, що планував сказати до переговорів. Тобто нічого в його позиції не помінялось: "Ми за мир, але треба усунути першопричини конфлікту".

Трамп виглядав розгублено, і навіть не став виступати першим. Хоча, оскільки зустріч відбувається в США, перше слово належить саме йому як господарю заходу.

2. Можна було б припустити, що були якісь таємні домовленості. Але скасування обіду явно демонструє, що нічого такого не відбулось теж. Обід — це по суті продовження переговорів, але у розширеному складі, після того, як президенти домовились про певні принципові речі. Тобто, якби були якісь таємні домовленості, про які нам не хочуть казати, то обід би не скасовували. Для прикладу, минулого разу запланований обід скасовували 28 лютого після зустрічі з Зеленським.

3. Хоча перед зустріччю американці у своїх виступах намагались занижувати очікування, все виглядає, що вони й самі не очікували такого провалу. Інакше обід би все-таки провели.

Очевидно, що США готували якісь додаткові пропозиції, від яких, з погляду Трампа, ніхто б не відмовився, в тому числі сам Трамп. Але Путін показав, що він настільки зациклений Україною, що ніякі інші пропозиції його не цікавлять. Для американців це дивно, адже вони не розуміють, як в таких умовах, коли у тебе валиться економіка, а зони впливу (від Кавказу до Індії) знищуються, все, що цікавить лідера країни, це скільки кілометрів залишилось до Покровська та Часового Яру. Читайте також: Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні

4. Усі слова про територіальні поступки з боку України не мають ніякого сенсу. Я вже багато разів писав, що Україна не може на них піти хоча б тому, що це суперечить Конституції. Тож будь-який гіпотетичний папірець про розмін, який хтось підпише від України, ніякого юридичного значення не матиме. І це лише питання часу, коли він буде скасований.

Тож вимоги передачу українських територій можуть заявлятись лише з однією метою — щоб Україна від них відмовилась.

Такі вимоги не можуть бути прийняті і європейськими країнами. Адже якщо допустити, що винагородою за вторгнення до України є передача агресору територій, то це лише стимулюватиме агресора до нових вторгнень.

5. Зайвий раз підтвердилась теза: з ким американський президент останнім спілкується, за тим він і повторює. Перед пресконференцією останнім, з ким він спілкувався, був Путін. Пізніше він поговорить з лідерами інших країн, і виступи будуть іншими. В Україні до такого звикли.

6. Як наслідок, жодних рішень прийняте не було. Були порожні розмови на російські теми, про які ми чудово знаємо. Зустріч закінчилась провалом для США, тоді як для Путіна сам факт такої зустрічі вже є дипломатичною перемогою.