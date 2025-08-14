Путін не бачить причин завершувати війну
Для українців є лише одна конструктивна стратегія щодо завтрашньої зустрічі — не очікувати від неї нічого
В умовах, коли війна триває роками, багато людей готові вхопитися за будь-які сигнали, трактуючи їх як позитивні. Це типовий wishful thinking — видавання бажаного за дійсне.
Цьому сприяють і українські, і західні політики. Зеленський каже: "Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру". Прем’єр Британії Кір Стармер заявляє: "Існує реальний шанс на припинення вогню". Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму дописі пише, що "є реальна надія на мир в Україні", але у версії твіту українською слово "реальна" вже опускає.
Усе це підігріває очікування, що в п’ятницю все закінчиться. І ми справді хочемо в це вірити. Ніхто не бажає завершення війни більше, ніж українці.
Читайте також: Імітація мирних переговорів
Вчора я написав великий текст про те, що варто очікувати від зустрічі на Алясці, тож повторюватися не буду. Проблема в тому, що шанси на закінчення війни в п’ятницю мінімальні. Якщо вони й існують, то не більші, ніж виграти у лотерею — буквально один на мільйон.
Путін не бачить причин завершувати війну. Він не боїться санкцій і вже довів, що жодні економічні обмеження не впливають на його бажання воювати.
Тож тим, хто зараз з усіх сил сподівається на Аляску та "кінець війни у п’ятницю", ці переговори принесуть лише глибоке розчарування. Щоб цього уникнути, не варто обманювати себе й підживлювати марними сподіваннями.
Завтрашні переговори важливі, але вони точно не принесуть бажаного завершення війни.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе