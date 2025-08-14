В умовах, коли війна триває роками, багато людей готові вхопитися за будь-які сигнали, трактуючи їх як позитивні. Це типовий wishful thinking — видавання бажаного за дійсне.

Цьому сприяють і українські, і західні політики. Зеленський каже: "Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру". Прем’єр Британії Кір Стармер заявляє: "Існує реальний шанс на припинення вогню". Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму дописі пише, що "є реальна надія на мир в Україні", але у версії твіту українською слово "реальна" вже опускає.

Усе це підігріває очікування, що в п’ятницю все закінчиться. І ми справді хочемо в це вірити. Ніхто не бажає завершення війни більше, ніж українці.

Вчора я написав великий текст про те, що варто очікувати від зустрічі на Алясці, тож повторюватися не буду. Проблема в тому, що шанси на закінчення війни в п'ятницю мінімальні. Якщо вони й існують, то не більші, ніж виграти у лотерею — буквально один на мільйон. Путін не бачить причин завершувати війну. Він не боїться санкцій і вже довів, що жодні економічні обмеження не впливають на його бажання воювати.

Тож тим, хто зараз з усіх сил сподівається на Аляску та "кінець війни у п’ятницю", ці переговори принесуть лише глибоке розчарування. Щоб цього уникнути, не варто обманювати себе й підживлювати марними сподіваннями.