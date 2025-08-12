Щобільше, мова може йти про відносно невеликі за площею території чи невелику корекцію проходження міждержавного кордону для взаємної вигоди (звісно, без бойових дій, окупації й тиску).

Обмін територій – це коли дві країни закріплюють в міжнародно-правовому плані з проходженням внутрішньодержавних юридичних процедур угоду про обмін частинами своїх суверенних територій, а не обмін тимчасово окупованої території України на ще одну частину території України !

Закріплення у вигляді міжнародної угоди (укладеної й прийнятої відповідно до норм і принципів міжнародного права з відповідними підписами) – це не визнання де-факто територіальних змін. Це вже визнання де-юре , що б там не було написано!

Ми, звісно, реалісти й не розраховуємо, що при нехтуванні базовими принципами й нормами міжнародного права, коли проти агресора не вводять ембарго і не створюють міжнародну коаліцію військового примусу його до миру, вже є можливість швидкої деокупації України.

Але зараз треба говорити не про територіальні поступки України (це фактично неможливо імплементувати), а про окупаційний режим і зобов’язання Росії на тимчасово окупованих українських територіях.

За яким правом вони залучають українців до війни проти України?! Де вивезені (вкрадені) люди й діти?! Чому українці в Донецьку й АР Крим страждають від нестачі елементарного – питної води?!

