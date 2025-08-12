Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Імітація мирних переговорів

Валерій Чалий
12 серпня, 2025 вiвторок
16:01
Погляд

Визначтеся з дефініціями: якщо колоду назвати пропелером – все одно не злетить!

Насторожує й непокоїть, як легко маніпулюють зараз термінами "поступка територіями", "обмін територій", "визнання окупованих територій"…

Для розуміння:

Обмін територій – це коли дві країни закріплюють в міжнародно-правовому плані з проходженням внутрішньодержавних юридичних процедур угоду про обмін частинами своїх суверенних територій, а не обмін тимчасово окупованої території України на ще одну частину території України

Щобільше, мова може йти про відносно невеликі за площею території чи невелику корекцію проходження міждержавного кордону для взаємної вигоди (звісно, без бойових дій, окупації й тиску).

Закріплення у вигляді міжнародної угоди (укладеної й прийнятої відповідно до норм і принципів міжнародного права з відповідними підписами) – це не визнання де-факто територіальних змін. Це вже визнання де-юре, що б там не було написано! 

Ми, звісно, реалісти й не розраховуємо, що при нехтуванні базовими принципами й нормами міжнародного права, коли проти агресора не вводять ембарго і не створюють міжнародну коаліцію військового примусу його до миру, вже є можливість швидкої деокупації  України.  

Але зараз треба говорити не про територіальні поступки України (це фактично неможливо імплементувати), а про окупаційний режим і зобов’язання Росії на тимчасово окупованих українських територіях.

За яким правом вони залучають українців до війни проти України?! Де вивезені (вкрадені) люди й діти?! Чому українці в Донецьку й АР Крим страждають від нестачі елементарного – питної води?! 

Шановні, всі ми за мир! 

Але визначиться спочатку з дефініціями. Від того, що ви назвете пропелером колоду – все це не злетить! 

Визначтеся також і з послідовністю дій. 

Не ставте коня позаду возу! 

Спочатку – спільна підсилена переговорна позиція, а потім двосторонні зустрічі керівництва України з кожним із партнерів, які гарантуватимуть післявоєнну безпеку України, та наприкінці переговорного процесу — саміт, де з однієї сторони – ініціатори війни й загарбники, Росія зі своїми союзниками, а з іншого – ті, хто хоче примусити агресора до миру, Україна й партнери. 

Інші варіанти – це імітація мирних переговорів, наслідком якої (крім виведення з міжнародної ізоляції російських воєнних злочинців) може стати звинувачення України (ми вже це бачили в Овальному кабінеті), вихід Дональда Трампа і США з мирного процесу, продовження війни, а не саміт, метою якого має бути дійсно сталий мир.

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Валерій Чалий
Війна з Росією
окуповані території
переговори з РФ
Дипломатія
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
15:29
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 серпня
Більше новин
Про нас

