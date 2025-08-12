Ці перемовини на двох справді можуть стати одними з найбільш обговорюваних подій року. Особливо після їхнього завершення та оголошення результатів. Хто вийде з них переможцем побачимо згодом. Для нас головне, щоб Україна не опинилася серед переможених.

Щоб упередити гірший сценарій, варто памʼятати про чіткі червоні лінії, яким твердо слідувати.

Перше — нічого про Україну без України.

Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України.

Не забуваймо: той, хто не за столом (переговорів), той — в меню.

Друге — нічого про безпеку Європи без Європи.

Україна є невіддільною частиною європейської системи безпеки.

Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, без голосу Обʼєднаної Європи.

Третє — не лише Україна, а й у Вільному світі не торгують територіями.

Це основоположний принцип, і його руйнування відкриває шлях до хаосу.

Якщо хтось спробує узаконити силове захоплення чужої землі, це стане сигналом для нових агресій у світі.

Четверте — Україна не торгує своїми інтересами та іншим не радить.

Будь-які домовленості, які передбачають поступки коштом інтересів України, — неприйнятні.

П’яте — вирішення викликів глобальної стабільності починається з України.

Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності.

Без справедливості для України не може бути надійної безпеки для світу.

Хочеться вірити, що ці елементи усвідомлюють всі наші партнери, а українська дипломатія їхньому усвідомленню всіляко сприяє.

Про автора: Костянтин Єлісєєв, український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.



