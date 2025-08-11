Хочу відразу сказати: ні на Алясці, ні будь-де інде, ні 15.08, ні через рік чи два не буде підписано договору, який міститиме якісь гарантії. Тому що гарантії — це екзистенційна необхідність захищати когось заради розв'язання власних проблем.

Як на мене, куди продуктивніше для власної ж безпеки (в тому числі й поточної психологічної) зосередитися не на тому, як все буде погано, а на тому, які наші червоні лінії.

Дозволю собі висловити свою версію цих червоних ліній. Для мене є три речі, які є абсолютним залізобетонним муром через який не можна переступити:

Визнання окупованих територій російськими де-юре. Заборона постачання і виробництва зброї Україною. Вимога закону про російську мову, як другу державну.

Є ще один пункт, на якому варто наполягати: це не допущення вимоги про нейтральність України. Ми не вступимо в НАТО в зрозумілій часовій перспективі, але нейтральність поховає навіть теоретичні плани про створення воєнного альянсу в трикутнику Лондон — Варшава — Київ.