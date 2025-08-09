Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Зустріч на Алясці. Території, санкції та початок передвиборчих сварок в Україні

Вадим Денисенко
9 серпня, 2025 субота
16:00
Погляд

Аляска - достатньо дивний вибір для Путіна. З одного боку, це приниження (місце, яке Росія продала за безцінь, а причиною продажу стали борги та афери представників царської фамілії). З іншого — у Путіна, схоже, не було вибору: Трамп не хоче ні з ким ділити лаври переможця

Зміст

Головний принцип США 

Перш ніж почати писати про поточну ситуацію, ми маємо розуміти, що головний принцип американської дипломатії зводиться до наступної формули: "розв'язання питання не є ціллю дипломатії. Головна ціль — досягнення балансу великих систем". І навіть Трамп з його несистемністю буде дотримуватися цього принципу.

Кордони та загрози

На цей момент, виглядає, пропозиції Трампа передбачають те, що лінія розмежування є новим кордоном. У звʼязку з цим маємо два питання, які поки не мають відповіді. Перше: чи росіяни на це погодяться. Друге — відсутність гарантій, яка виглядає зараз як доконаний факт, який ніхто не обговорюватиме - як мінімум зараз. 

Україна вже заявила, що кордони прописані в Конституції. Росія також не змінюватиме конституцію.  Іншими словами, навіть якщо відбудуться результативні переговори, ніхто ніяких гарантій давати не буде. 

Читайте також: Переговорні гойдалки

Санкції 

Формат зняття санкцій - ключове питання переговорів. Росія, видається, просуває ідею Дмитрієва про створення спільних торгових домів, які під американським прапором будуть продавати російські підсанкційні товари в ЄС та в інших недружніх країнах. Пропозиція США поки не зрозуміла. Але зняття санкцій є  базовим тригером для ЄС

Позиція ЄС дуже проста: продовження війни є більш прийнятним, ніж зняття санкцій. Але ЄС змушений поки йти у фарватері США. Як вийти з цього трикутника, поки неясно. 

Але я хочу наголосити: не території, а саме санкції є "золотим ключиком" до результативних переговорів.

Армія, мова, віра

Росіяни 100% виставлять питання мови та церкви, і в разі позитивного розв'язання двох попередніх питань нас будуть нагинати прийняти відповідні зміни до законів. 

Окрім того, ми 100% отримаємо гарантію, що не вступимо в НАТО у зрозумілій перспективі. Базова червона лінія для нас — це збереження ВПК і постачання зброї. Як на мене, це головне питання для нас. І тут потрібно добиватися   гарантій.

Логіка виборів

Ми давно вже живемо в логіці виборів, яка тільки посилюється. Якщо переговори Трамп — Путін будуть результативними, ми отримаємо страшний с*ач всередині країни. З усіма відповідними наслідками. Хоча навіщо чекати переговорів, за наступний тиждень ми побачимо масу інформаційних атак всіх проти всіх.

Що буде, якщо переговори проваляться?

Трамп продовжить запроваджувати вторинні санкції. 

Читайте також: Дональд-миротворець: як світові альфа-самці домовляються про долю України

Гра Китаю 

Китай точно не зацікавлений в цих домовленостях. Пекіну важливо, щоб Росія пішла на мир не в переговорах з США, а під тиском Китаю. Проте зараз вплинути на позицію Путіна Китай навряд чи може. 

Також варто звернути увагу на те, що Путін прекрасно усвідомлює: зараз у нього точка біфуркації. Або він погодиться на пропозиції Трампа, або зробить вагомий крок до політичного васалітету від Китаю. Як на мене, це єдина причина, через яку Путін теоретично може піти на пропозиції Трампа. 

Але, як завжди в таких випадках, все може зірватися в будь-який момент. До 15.08 ще дуже далеко.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

