OPINION

Переговорні гойдалки

Вадим Денисенко
8 серпня, 2025 п'ятниця
10:03
Погляд

Ситуація змінюється де-факто в онлайн-режимі

Зміст

1. Після початкового скепсису, коли здавалося, що все зайшло в глухий кут і Трамп навіть оголосив про мита для Індії, ситуація почала динамічно розвиватися. Схоже весь цей час відбуваються багатосторонні переговори. І ситуація змінюється, де-факто, в онлайн-режимі.

2. Трамп буде зустрічатися з Путіним лише за умови, якщо справді буде якийсь прорив. При цьому треба розуміти, що цінність зустрічі як такої, в Путіна і Трампа різна. Путіну вона явно важливіша. 

3. На цей момент з великою часткою імовірності, можемо говорити про чотири базові пропозиції США (схоже, що вони так чи інакше погоджені з ЄС), хоча тут також поки до кінця не все ясно. 

Які ці пропозиції:

  • Зупинка бойових дій плюс-мінус по лінії фронту, а окуповані території де-факто визнаються російськими. Деталі такого визнання поки незрозумілі до кінця. Поки виходимо з "прецеденту" окупованих Литви, Латвії, Естонії, які Захід, ніби не визнавав радянськими), хоча це лише здогадки.
  • Україна не вступає в НАТО. Поки не зрозуміло щодо обовʼязкового нейтрального статусу (схоже, що росіяни будуть на цьому наполягати).
  • Термінові вибори президента відразу після угоди. Виглядає, що попередня вимога не допускати до виборів Зеленського не порушується.
  • З Росії знімаються санкції. На цей момент це найменш зрозуміле питання, в тому значенні, що не зрозуміла черговість і глибина зняття. А найголовніше, логіка зняття — це пропозиції Дмітрієва, де США гарантують доступ до європейського ринку російських підсанкційних товарів, які продаватимуться під американським прапором (умовні спільні торгові доми) чи це буде якась  інша модель (поки це невідомо). Єдине, що, точно відомо — сторони домовляються про скасування санкцій.

4. Можна не сумніватися, що росіяни виставлять умови про мову і церкву (формат поки незрозумілий). 

5. На кожному етапі домовленості можуть зірватися з найрізноманітніших причин. Тому продовжуємо жити в цих переговорних гойдалках.

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
Дипломатія
