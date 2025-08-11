Відсутність ЄС за столом перемовин — помилка
З того, що наразі публічно просочується після московських зустрічей і візії Вашингтону на завершення війни, сюрпризів мало
Від України вимагатимуть територіальних поступок. Тут Путін стоятиме на своєму, а світ не воюватиме за наші території та не готовий завдавати такого удару по псевдоімперії, який зупинив би порушення кордонів і міжнародного права.
Вважаю дуже небезпечною для України заяву про те, що ЄС не буде за столом майбутніх переговорів. Україна повинна мати сильну позицію, мова йде про європейську безпеку і тому присутність європейських партнерів — це важлива складова сталого миру. Особливо в умовах, коли фактично на Європу перекладається тягар військової підтримки Києва.
Якщо правда, що ЄС погодився на майбутній тристоронній формат зустрічей Вашингтон — Київ — Москва, то це велика стратегічна помилка для України та всієї Європи.
І про це треба говорити з партнерами. З 2008 року зроблено надто багато помилок, які підігравали сценаріям Путіна для розвʼязання нових війн, пауз для нарощування сил, захоплення нових територій і нових вбивств та воєнних злочинів. Європі давно варто позбутися інфантилізму і припинити політику "виграти час коштом України". Це цинічна і програшна позиція. Час стати поряд, не лише допомагаючи зброєю.
Звичайно, ми не знаємо всіх деталей цих човникових розмов і кулуарних зустрічей в Москві, тому я пишу тільки про публічно озвучені деталі. Безумовно, Україна найбільше прагне миру, бо вбивають наших людей і руйнують наші міста. Але це має бути мир, а не капітуляція. А в Путіна "мир" читається поки що виключно як капітуляція Києва. Тут, на жаль, поки що нічого не змінилося.
Про авторку: Ірина Геращенко, народна депутатка України, фракція "Європейська Солідарність"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
