Зараз ніхто не хоче сваритися з Трампом. Адже наявність переговорної українсько-російської групи — це єдине, що може показати Трамп як своє дипломатичне досягнення у припиненні російсько-української війни. Для України важлива насамперед американська зброя, для Росії — важливо утримати Трампа від більших санкцій. Тому перемовини триватимуть, але їхнім результатом можуть стати максимум гуманітарні питання та обміни полоненими.

Аби Росії була готова серйозно говорити про мир, потрібні інші обставини. На осінь теоретично такі обставини можуть зʼявитися.

По-перше, це закінчення літньої наступальної кампанії Росії, яка не завершиться обвалом українського фронту. В зимово-осінній період наступальні операції буде вести складніше.

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По-друге, це санкції, які США у тій чи іншій формі таки ухвалять. Ефективність цих санкцій також може вплинути на готовність Путіна говорити серйозно.

Нарешті — це по-третє, — до перемовин можуть бути залучені інші треті сторони. Наприклад, Китай, який може використати російську карту для своєї гри із США та Євросоюзом.

Ну, а зараз поки так, як є — сторони будуть домовлятися, аби домовлятися.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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