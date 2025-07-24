За словами Фройдінга, Росія суттєво розширює виробничі потужності, а посилення атак створить серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що раніше в Україні поширювалися так званими військовими експертами повідомлення про те, що Росія нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну і буде мати можливість випускати за ніч до тисячі ударних безпілотників.

Натомість Повітряні сили ЗСУ закликають обережно коментувати інформацію про посилення дронових атак з боку країни-окупанта по території України. На думку начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі повідомлення у своїх цілях використовує московська пропаганда.

"Я хочу все ж таки закликати експертів, і західних в тому числі, обережно оперувати цими цифрами, тому що, якщо ви бачили, одразу російська пропаганда, телеканал "Звезда", дістала заготовлене заздалегідь відео", - сказав Ігнат.

Проте, попри заяви про можливе збільшення до тисячі безпілотників на добу, насправді такого масового виробництва і застосування немає.

Погляньмо на хронологію подій щодо російських дронових атак на Україну.

У ніч проти 21 липня Росія завдала масштабного повітряного удару по території України, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". За інформацією Повітряних сил ЗСУ, було випущено щонайменше 200 ударних безпілотників типу Shahed та 200 дронів-імітаторів.

У ніч на 22 липня російські загарбники атакували 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

23 липня російські окупанти запустили по Україні 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотник-імітатор різних типів.

Наведена мною статистика свідчить про те, що у росіян наразі немає можливості атакувати територію нашої країни із використанням тисячі ударних безпілотників. Реальна кількість безпілотників, які Росія може використати одночасно, значно менша за гучні заяви.

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Сумарні можливості Росії з виробництва ударних безпілотників становили близько 50 тис. одиниць на рік. Після того як Сили оборони України завдали ударів по виробничих потужностях російського ВПК, можливості створювати нові дрони у РФ знизилися.

Заяви про те, що Росія щодня може застосовувати для ударів по Україні до тисячі безпілотників, на моє переконання, є елементами російської ІПСО. На конкретних прикладах поясню можливості виробництва безпілотників у Росії.

Завод "Єлабуга" був побудований у 2023 році, зокрема за безпосередньої участі іранських фахівців. Його проєктна потужність — 6 тис. безпілотників на рік. Можливості після реконструкції виробництва збільшилися до 10 тис. Є аналогічне підприємство "Купол" (м. Іжевськ), що виробляє до 15 тис. безпілотників на рік, і підприємство "Кронштадт" (м. Дубни, Московська область), по якому було завдано ударів українськими безпілотниками. Наразі "Кронштадт" припинив свою виробничу діяльність.

Тому сумарна можливість РФ з виробництва ударних безпілотників типу "Герань-2", "Герань-3" — це близько 45 тис., до 50 тис. максимум на рік.

За даними ГУР МОУ, РФ виробляє до 170 шахедів та дронів-імітаторів на добу, до кінця року виробництво російських безпілотників може вирости до 190 одиниць на добу.

Українські безпілотники Сил оборони України та ГУР МОУ неодноразово завдавали ударів не тільки по заводах, які виробляють безпосередньо ударні дрони, але й по місцях, де виготовляють їхні компоненти. Наприклад, був атакований завод у Саранську, єдиний у Росії, де виробляється оптоволоконний кабель для безпілотників. Також українські сили атакували завод у Єльці, на якому виробляли акумулятори для БПЛА. Завод у Тамбові, який був атакований днями, також займався виготовленням безпілотників.

Нагадаю, 24 червня в Таганрозі Ростовської області був атакований завод "Атлант-Аеро", який спеціалізується на компонентах бойових безпілотників і систем управління.

Після успішних ударів ізраїльської та американської авіації по виробничих потужностях на території Ірану можливість передання як комплектувальних, так і готової продукції зведено до мінімуму. Тому РФ розглядає можливість перенесення виробництва на територію КНДР. Це найімовірніший варіант подальшого розвитку подій, що Російська Федерація шляхом використання дешевої робочої сили в КНДР намагатиметься масштабувати виробництво ударних безпілотників як для себе, так і для північнокорейської армії.

Зауважу: нічого нового й у тактиці противника щодо дронових атак по території України немає.

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Росіяни, як завжди, копіюють український досвід. Зокрема, застосовують так званий "ройовий" принцип атаки, коли на ціль одночасно виходить кілька десятків дронів, щоб прорвати ешелоновану систему ППО. Так, наприклад, під час останньої масової атаки Київ атакувало до 50 "Шахедів". Ідея цієї тактики полягає в тому, що хоча б кілька — п'ять і більше БпЛА типу Shahed — таки досягли цілі.

Для порівняння: навіть одна з найбільш ешелонованих систем ППО у світі, в Ізраїлі, яка залучала не лише власні системи, а й американські, британські та йорданські сили, збила приблизно 84% аеробалістичних і аеродинамічних засобів ураження. Тобто 16% все одно влучили в ціль. Це показник однієї з найкращих систем ППО, включно з "Залізним куполом" та сучасними американськими комплексами.

Важливо розуміти: жодна у світі система ППО не дає 100% гарантії захисту. Тож не варто критикувати українську протиповітряну оборону за те, що деякі ворожі ракети чи БПЛА все ж влучають.

Щодо географії ударів.

Звертаю увагу на той факт, що збільшується кількість атак на західні області України — Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Рівне, Луцьк. Це намагання росіян продемонструвати цивільному населенню, що немає безпечних тилових районів. Ціль — тиск на цивільне населення і підрив морального стану.

Нагадаю, що кремлівський "фюрер" ще у своєму виступі 30 вересня 2022 року акцентував на тому, що під час Другої світової війни антигітлерівські союзники відкрили так звану "скриньку Пандори", використовуючи тактику килимових бомбардувань німецьких міст Кельн і Дрезден.

Тобто ще 2022 року російський диктатор давав зрозуміти країнам Заходу про можливості ударів по мирних мешканцях, по цивільній інфраструктурі українських міст.

Варто також зазначити, що зростання кількості та масштабності ударів можна розглядати як елемент військово-політичного тиску з боку Росії. Це спроба вплинути на політичне керівництво України через збільшення терору проти цивільного населення.

Таким чином, інформацію про "плани" Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично. Часто такі заяви мають подвійне трактування і використовуються для тиску, або для внутрішньої пропаганди. Не все, що в планах, обов'язково буде реалізовано, особливо враховуючи ефективність українських превентивних операцій і удари по виробничих об’єктах противника.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

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