У чотирьох аеропортах Москви скасовували рейси за три останні доби. Лише в "Шереметьєво" це було 165 разів.

Схожа картина в Петербурзі, Нижньому Новгороді, Владивостоку, Хабаровську, Тамбові, Калузі, Пскові. І це, очевидно, не все, простори ж у них необ'ятниє.