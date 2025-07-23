"Ковйор" в російських аеропортах: "Постарайтєсь. Потєрпітє. Путєн всєх переіграл"
Дуже цікаво спостерігати за транспортним колапсом у Росії. Це ж не гроби з защітнікамі атєчєства отримувати. Це реальна загроза можливості погріти задницю на турецькому сонці*
У чотирьох аеропортах Москви скасовували рейси за три останні доби. Лише в "Шереметьєво" це було 165 разів.
Схожа картина в Петербурзі, Нижньому Новгороді, Владивостоку, Хабаровську, Тамбові, Калузі, Пскові. І це, очевидно, не все, простори ж у них необ'ятниє.
Їхня генпрокуратура пише про те, що перевірить "состояние законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости".
У перекладі з русскояза це означає, що перевірить, по чому вода в аеропортах і чи дають її безплатно (спойлер — ні, не дають ні воду, ні їжу, не компенсовують готель).
Але сон на підлозі в аеропорту або на газоні напроти — це мала ціна за все раніше пророблене простими маленькими чєловєчкамі, ні к чєму нє прічаснимі.
Але найсмішніше, що мені трапилося, - це інструкція, що робити, якщо ви застрягли в аеропорту, в одному виданні, яке себе називає незалежним.
Усе так по-російськи...
Вони розповідають, як підготуватися до "можливих проблем" в аеропорту, що робити, якщо ви "застрягли в очікуванні рейсу" і в яких випадках можна претендувати на компенсацію (спойлер — ой навряд чи, ще не всіх "участников СВО" обнулили, грошей не чекайте).
Але ця турбота про "простих російських відпочивальників" - це прєлєсть якась.
"Постарайтесь спланировать путешествие так, чтобы задержки не застали вас врасплох".
Постарайтєсь. Потєрпітє. Путєн всєх переіграл.
*Публікується зі збереженням стилю авторки
Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка
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