"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", – додав він.

Варто зауважити, що рішення про передачу Україні 17 батарей систем ППО Patriot можна розглядати не лише як підсилення обороноздатності, а і як чіткий військово-політичний сигнал — передусім Росії. Адже останнім часом головним інструментом тиску РФ на Україну стали масовані обстріли з використанням аеродинамічних та аеробалістичних засобів ураження. Найбільшу загрозу становлять саме аеробалістичні ракети, адже перехопити їх здатні лише комплекси Patriot або європейські системи типу SAMP/T.

ЗРК Patriot здатні одночасно виявляти та впізнавати понад 100 повітряних цілей, безперервно супроводжувати вісім вибраних із них, здійснювати підготовку вихідних даних для стрільби, пуску та наведення до трьох ракет на кожну ціль на відстані до 160 км.

Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км. Ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення та швидкість до 4,1 Маха.

На жаль, Україна має дуже обмежену кількість таких ЗРК.

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ЗРК Patriot передали Україні США, Німеччина та Нідерланди.

Нідерланди нам передали три пускові системі ЗРК Patriot, що значно посилило протиракетну та протиповітряну оборону України. До речі, Patriot може працювати по бойових блоках "Орешника", або "Кедра" в українській класифікації.

Німеччина передала три батареї, ще кілька — інші країни (зокрема Румунія). Це явно недостатньо для захисту великої території країни. Масштаб України, складна географія об'єктів та постійна зміна тактики російських атак унеможливлювали створення повноцінної ешелонованої ППО, особливо у віддалених регіонах.

Така ситуація дозволяла ворогу досягати інформаційного й політичного ефекту: загибель цивільних, виведення з ладу об'єктів енергетики, транспортної та соціальної інфраструктури — все це створювало додатковий тиск і на суспільство, і на владу.

У США це чудово розуміють. І тому рішення щодо передачі 17 батарей ЗРК — це не просто підтримка України, а спроба зруйнувати російський важіль тиску. Якщо зменшити ймовірність ударів по українських містах — інформаційно-політичний вплив РФ падає.

Особливо на тлі того, що на фронті вже понад пів року немає суттєвих змін, а саме: немає досягнення ключових стратегічних цілей, як-от вихід на адмінкордони Донецької області або просування вглиб Сумщини.

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Передача Україні ЗРК Patriot — це сигнал для Росії: США не дозволять реалізувати стратегію терору цивільного населення. Своєю чергою — це сигнал і для України: США залишаються надійним стратегічним партнером нашої країни.

Число сімнадцять — промовисте, адже воно перевищує навіть ті запити, які офіційно озвучував президент України.

Ще наприкінці лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Зазначу, що адміністрація США наголошує, що основний фінансовий тягар мають взяти на себе європейські країни. Німеччина вже оголосила про готовність викупити три батареї.

Мерц нагадав, що раніше було досягнуто згоди щодо передачі Україні систем Patriot з європейського континенту, зокрема зі Східної Європи. Надалі ці комплекси мають бути замінені поставками зі США.

Але лишається ще 14.

І тут відкривається новий рівень — або країни ЄС створюють нову програму цільового фінансування оборони України, або — що цілком імовірно — будуть використані заморожені російські активи. Перші кроки у цьому напрямку вже є.

Велика Британія стала першою країною, яка почала використовувати відсотки від заморожених російських активів для допомоги Україні. Цей крок демонструє Москві, що її кошти можуть бути використані проти неї. Пропозиція президента США Дональда Трампа підштовхує Захід до аналогічних дій.

Нагадаю, що Велика Британія заявила про можливість надання Україні військово-технічної допомоги на суму понад 4 млрд євро шляхом використання російських заморожених активів.

Велика Британія виступила піонером у цьому питанні, чітко продемонструвала російській стороні, що якщо в Кремлі розраховують на бюрократичну тяганину щодо ухвалення подібних рішень та використання відверто проросійських Орбана і Фіцо, то, відповідно, реакція Євросоюзу може бути прямо протилежною очікуванням Москви.

На мою думку, пропозиція Трампа про те, що європейські партнери мають фінансувати пакети військово-технічної допомоги Україні, — це багатовекторна військово-політична операція Білого дому, кінцевою метою якої є розв’язання питання про використання російських заморожених активів для фінансування Сил оборони України.

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Примітно, що заяви європейських партнерів свідчать про те, що у Європі є чітке розуміння того, що не європейські платники податків мають оплачувати військово-технічну допомогу Україні, а країна-окупант. Це справедливо.

Імовірно, США таким чином запускають довгострокову гру: офіційно заявляючи про передачу Patriot, одночасно стимулюють європейські країни або об'єднатися в новий фонд допомоги, або легітимізувати конфіскацію російських заморожених активів.

Це пов'язується і з ініціативами у Сенаті США, зокрема законопроєктом сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля, який передбачає не лише посилення санкцій проти РФ, а й конкретні кроки щодо використання заморожених коштів для фінансування оборони України.

Україні потрібна ешелонована система ППО, яка прикриє не тільки обласні центри України, а й усю територію країни.

Наразі країна-окупант змінила тактику і стратегію завдання ударів по Україні. Противник здійснює терор проти мирного населення як із використанням БпЛА, так і аеробалістичних засобів ураження.

Варто зауважити, що ЗРК Patriot є лише частиною протиповітряної оборони, який для своєї повноцінної роботи має отримувати дані від літаків типу AWACS та супутників. Але головне – працювати у єдиній системі з винищувачами, які для країн НАТО є головними засобами протиповітряної оборони.

У контексті цього додам, що це означає загальну систему керування європейським захистом.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

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