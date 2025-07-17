"Їх вже відправляють. Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх поповнює. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повне відшкодування", – заявив американський президент.

Крім того, США нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами Трампа, США передадуть їх через механізм, за яким європейські союзники оплатять закупівлю і відправлення, а США натомість поповнять їхні резерви. Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро".

Розширений характер військово-технічної підтримки України з боку США відбуваються на тлі публікацій у західних ЗМІ щодо нібито припинення військової допомоги Україні.

На мою думку, ці публікації стали предметом масштабної інформаційно-психологічної операції російських спецслужб, спрямованої як на українське суспільство, так і на західних союзників напередодні телефонної розмови Трампа з Путіним. Це — так звані активні операції противника в інформаційному просторі з метою формування негативної громадської думки. Саме для цього на широкий загал розповсюджували тезу про начебто припинення США військово-технічної допомоги Україні. Примітно, що "вкид" інформації відбувається на шпальтах видання "Politico", яке раніше неодноразово висвітлювало інформацію контроверсійний характеру з посиланням на анонімні джерела. На жаль, цю інформацію, підхопило багато медіа, навіть не перевіривши.

На четвертому році війни нам треба засвоїти: якщо у серйозних військово-політичних речах ідеться про "поінформовані", але не названі джерела, то ця інформація, скоріш за все, однозначно належить до розряду ІПСО, яка започаткована спецслужбами РФ.

Головна мета цього "вкиду" була очевидною: створення інформаційного тиску на українське керівництво. Водночас першими, хто коментував цей "вкид", були саме російські високопосадовці. А це — вже друга ознака того, що повідомлення є російською інформаційно-психологічною спеціальною операцією.

Читайте також: Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?

Також варто зазначити, що ця ІПСО готувалася заздалегідь. Адже достатньо згадати, що за день до цього через медіа тиражувалася інформація про те, що Київ стане найнебезпечнішим містом в Україні через начебто знекровлення Сил протиповітряної оборони.

Ще одним моментом, який вказує, що за цим стоять російські спецслужби, є потужний комбінований повітряний удар по українській столиці як центру ухвалення рішень, завданий країною-агресоркою 4 липня. Водночас усе відбувалося як підтвердження слів російського диктатора про те, що він "зупинятися не буде".

Натомість так зване "призупинення" допомоги з боку США спростоване фактом постачань американських систем ППО, ракет Patriot, винищувачів F-16 та танків Abrams. Після передостанньої розмови Трампа з російським диктатором США різко активізували процеси реекспорту озброєння з країн НАТО.

Наразі питання постачання військової номенклатури вирішується, зокрема, коштом наших європейських партнерів. Утім без згоди США жодна одиниця зброї, яка вироблена в цій державі, не може зрушити з місця на користь інших країн.

Зауважу, реекспорт допускається, якщо третя країна залучена до збройного конфлікту і користується своїм правом на самооборону, закріпленим у міжнародному праві, й Рада безпеки ООН встановила порушення заборони на застосування сили, згідно з міжнародним правом відповідно до Статуту ООН.

У нашому випадку мовиться про передачу озброєння американського виробництва, що раніше не дозволяла адміністрація Байдена.

Так, наприклад, Австралія ще у жовтні 2024 року, за каденції президента Байдена, обіцяла передати Україні як військову допомогу 49 танків M1A1 Abrams. І тільки за часів каденції Трампа це питання зрушило з мертвої точки.

За інформацією генерал-майора Крістіана Фройдінга, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві, Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot американського виробництва, які були обіцяні Німеччиною.

Для розуміння обсягів військової допомоги з боку Німеччини наведу поточні темпи виробництва ракет до Patriot на рік: 240 одиниць GEM-T на потужностях Raytheon та 550 MSE на протяжностях Lockheed Martin.

Норвегія оголосила про передачу Україні систем ППО NASAMS. Крім того, Норвегія буде сприятиме виробництву ракет для NASAMS в Україні.

"Норвезька система NASAMS щодня рятує життя в Україні і відіграє вирішальну роль у захисті критичної інфраструктури. Саме тому для Уряду Норвегії важливо фінансувати розробку дешевших ракет для системи NASAMS в Україні", – зазначив міністр оборони Норвегії.

Підкріпленням цих слів стало підписання Меморандуму про співпрацю між Kongsberg Defence & Aerospace та одним з українських підприємств щодо розробки та виробництва таких ракет протиповітряної оборони в Україні.

Читайте також: Трамп втягує Росію у новітню гонку озброєнь

Бельгія заявила, що буде намагатися поставити Україні F-16 навіть раніше встановленого терміну. Хоча раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомляв про те, що передача Україні винищувачів F-16 затримається до наступного року через затримку постачання із США літаків F-35, які мали їх замінити.

Італія, яка раніше заперечувала наявність зброї для передачі Україні, несподівано заявила, що планує передати Україні 400 бронетранспортерів M113 у рамках чергового пакету військової допомоги. Але головне — передає зенітно-ракетний комплекс SAMP/T — європейський аналог американського Patriot.

Крім того, міністр оборони ФРН під час недавнього візиту в Україну заявив, що Німеччина вже передбачила фінансування у 7 млрд євро на допомогу Україні цього року і планує додатково виділити ще 1,9 млрд євро. За його словами, частина цих коштів піде саме на фінансування виробництва українських далекобійних засобів ураження.

І все це відбувається після передостанньої розмови Трампа з Путіним. Тож про яке припинення військово-технічної допомоги нам намагаються вбити в голову? Це називається інтенсифікація військово-технічної допомоги, а не її зупинення.

Підсумовую: вся ця істерія навколо припинення військово-технічної допомоги була організована російською стороною напередодні останньої розмови Трампа з Путіним з метою примусу України до територіальних поступок.

Натомість якщо Росія в особі її диктатора продовжить демонструвати "нєпоколєбімость", то, скоріш за все, Трамп вдасться до своєї передвиборчої обіцянки: "Я передам Україні стільки зброї, що змусить Росію сісти за стіл перемовин".

Це — не просто підтримка України, а чітка гра на виснаження ворога.

Сьогоднішнє посилення темпів військово-технічної підтримки України з боку США — це не "зміна думки" Трампа, а продумана багатоходівка, де головна мета — змусити Росію сісти за стіл переговорів. І це вже не просто військова, а комплексна геополітична операція.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.