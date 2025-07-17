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OPINION

Нова хвиля допомоги Україні: Трамп реалізує тактику виснаження РФ

Дмитро Снєгирьов
17 липня, 2025 четвер
14:04
Погляд блог Дмитро Снєгирьов

Днями президент США Дональд Трамп на авіабазі Ендрюс заявив, що ракети для комплексів Patriot вже постачаються в Україну

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"Їх вже відправляють. Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх поповнює. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повне відшкодування", – заявив американський президент. 

Крім того, США нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами Трампа, США передадуть їх через механізм, за яким європейські союзники оплатять закупівлю і відправлення, а США натомість поповнять їхні резерви. Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро".

Розширений характер військово-технічної підтримки України з боку США відбуваються на тлі публікацій у західних ЗМІ щодо нібито припинення військової допомоги Україні. 

На мою думку, ці публікації стали предметом масштабної інформаційно-психологічної операції російських спецслужб, спрямованої як на українське суспільство, так і на західних союзників напередодні телефонної розмови Трампа з Путіним. Це — так звані активні операції противника в інформаційному просторі з метою формування негативної громадської думки. Саме для цього на широкий загал розповсюджували тезу про начебто припинення США військово-технічної допомоги Україні.  Примітно, що "вкид" інформації відбувається на шпальтах видання "Politico", яке раніше неодноразово  висвітлювало інформацію контроверсійний характеру з посиланням на анонімні джерела. На жаль, цю інформацію, підхопило багато медіа, навіть не перевіривши.

На четвертому році війни нам треба засвоїти: якщо у серйозних військово-політичних речах ідеться про "поінформовані", але не названі джерела, то ця інформація, скоріш за все, однозначно належить до розряду ІПСО, яка започаткована спецслужбами РФ.

Головна мета цього "вкиду" була очевидною: створення інформаційного тиску на українське керівництво. Водночас  першими, хто коментував цей "вкид", були саме російські високопосадовці. А це — вже друга ознака того, що повідомлення є російською інформаційно-психологічною спеціальною операцією.

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Також варто зазначити, що ця ІПСО готувалася заздалегідь. Адже достатньо згадати, що за день до цього через медіа тиражувалася інформація про те, що Київ стане найнебезпечнішим містом в Україні через начебто знекровлення  Сил протиповітряної оборони.

Ще одним моментом, який вказує, що за цим стоять російські спецслужби, є потужний комбінований повітряний удар по українській столиці як центру ухвалення рішень, завданий країною-агресоркою 4 липня. Водночас усе відбувалося як підтвердження слів російського диктатора про те, що він "зупинятися не буде".

Натомість так зване "призупинення" допомоги з боку США спростоване фактом постачань американських систем ППО, ракет Patriot, винищувачів F-16 та танків Abrams. Після передостанньої розмови Трампа з російським диктатором США різко активізували процеси реекспорту озброєння з країн НАТО.

Наразі питання постачання військової номенклатури вирішується, зокрема, коштом наших європейських  партнерів. Утім без згоди США жодна одиниця зброї, яка вироблена в цій державі, не може зрушити з місця на користь інших країн.

Зауважу, реекспорт допускається, якщо третя країна залучена до збройного конфлікту і користується своїм правом на самооборону, закріпленим у міжнародному праві, й Рада безпеки ООН встановила порушення заборони на застосування сили, згідно з міжнародним правом відповідно до Статуту ООН.

У нашому випадку мовиться про передачу озброєння американського виробництва, що раніше не дозволяла адміністрація Байдена.

Так, наприклад, Австралія ще у жовтні 2024 року, за каденції президента Байдена, обіцяла передати Україні як військову допомогу 49 танків M1A1 Abrams.  І тільки за часів каденції Трампа це питання зрушило з мертвої точки.

За інформацією генерал-майора Крістіана Фройдінга, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві, Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot американського виробництва, які були обіцяні Німеччиною

Для розуміння обсягів військової допомоги з боку Німеччини наведу поточні темпи виробництва ракет до Patriot на рік: 240 одиниць GEM-T на потужностях Raytheon та 550 MSE на протяжностях Lockheed Martin.

Норвегія оголосила про передачу Україні систем ППО NASAMS. Крім того,  Норвегія буде сприятиме виробництву ракет для NASAMS в Україні.

"Норвезька система NASAMS щодня рятує життя в Україні і відіграє вирішальну роль у захисті критичної інфраструктури. Саме тому для Уряду Норвегії важливо фінансувати розробку дешевших ракет для системи NASAMS в Україні", – зазначив міністр оборони Норвегії.

Підкріпленням цих слів стало підписання Меморандуму про співпрацю між Kongsberg Defence & Aerospace та одним з українських підприємств щодо розробки та виробництва таких ракет протиповітряної оборони в Україні.

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Бельгія заявила, що буде намагатися поставити Україні F-16 навіть раніше встановленого терміну. Хоча раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомляв про те, що передача Україні винищувачів F-16 затримається до наступного року через затримку постачання із США літаків F-35, які мали їх замінити.

Італія, яка раніше заперечувала наявність зброї для передачі Україні, несподівано заявила, що планує передати Україні 400 бронетранспортерів M113 у рамках чергового пакету військової допомоги.  Але головне — передає зенітно-ракетний комплекс SAMP/T — європейський аналог американського Patriot.

Крім того, міністр оборони ФРН під час недавнього візиту в Україну заявив, що Німеччина вже передбачила фінансування у 7 млрд євро на допомогу Україні цього року і планує додатково виділити ще 1,9 млрд євро. За його словами, частина цих коштів піде саме на фінансування виробництва українських далекобійних засобів ураження.

І все це відбувається після передостанньої розмови Трампа з Путіним. Тож про яке припинення військово-технічної допомоги нам намагаються вбити в голову? Це називається інтенсифікація військово-технічної допомоги, а не її зупинення.

Підсумовую: вся ця істерія навколо припинення військово-технічної допомоги була організована російською стороною напередодні останньої розмови Трампа з Путіним з метою примусу України до територіальних поступок.

Натомість якщо Росія в особі її диктатора продовжить демонструвати "нєпоколєбімость", то, скоріш за все, Трамп вдасться до своєї передвиборчої обіцянки: "Я передам Україні стільки зброї, що змусить Росію сісти за стіл перемовин".

Це — не просто підтримка України, а чітка гра на виснаження ворога. 

Сьогоднішнє посилення темпів військово-технічної підтримки України з боку США — це не "зміна думки" Трампа, а продумана багатоходівка, де головна мета — змусити Росію сісти за стіл переговорів. І це вже не просто військова, а комплексна геополітична операція.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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ППО
Війна з Росією
Дональд Трамп
фейк
США
переговори з РФ
допомога США Україні
пропаганда
зброя для України
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