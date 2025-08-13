Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні
OPINION

Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні

Микола Княжицький
13 серпня, 2025 середа
16:00
Погляд

Зустріч на Алясці — чистої води випадковість

Зміст

Як початок анекдоту: "Президенти США та РФ випадково зустрілися на Алясці". Зустріч ніхто не планував — усе сталося через "зіпсований телефон" Віткоффа та бажання Трампа продовжити свою "миротворчу серію" припинивши війну в Україні.

Спробуємо звести все до купи:

1.  Ніхто не знає, що з цього вийде — оскільки зустріч ніхто не планував. Звісно, Путін може перечитувати конспекти з історії середніх віків, згадуючи, як половці тисячу років тому шукали російський слід під Києвом. 

Але швидше за все, мета зустрічі — перевірити, наскільки Путін готовий до переговорів. Як це й описують Дональд Трамп та Марко Рубіо. І, яке каже американський президент, для цього буде достатньо перших двох хвилин. Вони й стануть вирішальними для того, куди рухатися далі. 

2.  Чекати прориву не варто. Про це прямо кажуть самі американці

Зазвичай зустрічі лідерів готують заздалегідь — узгоджують технічні деталі, проводять підготовчу роботу. А на самій зустрічі домовляються лише принципові питання. 

Читайте також: Пастки Аляски

Зустріч на Алясці ж абсолютно нестандартна, бо ніхто не розуміє, що будуть обговорювати. Тому й очікування від неї мінімальні. Лиш є ризик, що бажання Трампа "припинити війну за будь-яку ціну" обернеться тим, що платитиме саме Україна, і ціна буде неприйнятною.

3.  Оскільки ні Україна, ні Європа участі в переговорах на Алясці не беруть, домовленості стосовно територіальних поступок не матимуть сенсу. Просто тому, що виконувати домовленості мають Росія та Україна. Якщо наша держава відсутня, то предметом торгу можуть бути або поступки Росії, або поступки, узгоджені з Україною. 

Найгірший для нас сценарій – Путін переконає Трампа припинити підтримку України. Зокрема зброєю, оплаченою європейцями. Але наразі незрозуміло, що такого цінного може запропонувати Путін, щоб Трамп на це погодився. Лише місяць тому американці переконали Європу суттєво збільшити свої оборонні бюджети та витрачати ці кошти на закупівлю зброї у США. Тож незрозуміло, з якої причини Вашингтон мав би відмовлятися від європейських грошей.

Впродовж тижня ми чули численні заяви європейських лідерів. Важливо, що вони не лише підтримують Україну, а й прямо висловлюються на підтримку миротворчої місії Трампа щодо припинення вогню. Тобто, зрозуміло: Європа у будь-якому разі витратить ці гроші на допомогу Україні. Знаючи комерційний підхід Дональда Трампа, дуже малоймовірно, що він відмовиться від європейських коштів.

Інакше кажучи, щоб змусити Трампа відмовитися від постачання зброї Україні, Путін має запропонувати йому щось надзвичайно цінне.

Читайте також: Червоні лінії перед Аляскою

4.  Зараз часто звучить слово "Арктика". Мовляв, Путін запропонує американцям розвивати арктичний басейн, качати нафту

Але це абсолютно непорівнянні речі. Арктика – не про бізнес. Так, там є багато природних ресурсів, але видобувати їх настільки важко й дорого, що за останні 50 років ніхто не наважився туди інвестувати. Якщо в аравійських пустелях достатньо "встромити" трубу в пісок, і нафта потече, то в Арктиці треба починати практично з нуля – будувати заполярні міста, проєктувати криголами. Економічно виправданим це буде лише за цін на нафту 150–200 доларів. А в умовах "зеленого переходу", коли світ поступово відмовляється від рідкого палива, у цьому немає особливого сенсу.

Отже, Арктика – це не про економіку чи заробіток, а радше про геополітику. А у США ніколи не бракувало геополітичних проєктів.

Інакше кажучи, єдине, що Путін може "продати" Трампу з реальною цінністю, – це припинення вогню в Україні.

5. Я чув безліч версій щодо того, як розуміти фразу "розмін територіями". Тут величезне поле для спекуляцій – британська газета "The Times" навіть намалювала чотири карти.

Я ж виходжу з того, що кажуть самі американці: жодна угода не передбачатиме капітуляції України. Пропозиції здати Росії неокуповані території Київ відкидав ще кілька місяців тому як несерйозні.

У цьому контексті важлива позиція Європи. Лідери країн уже тиждень заявляють про підтримку миротворчої місії США щодо припинення вогню, але водночас наголошують на неприйнятності капітуляції. На такому тлі домовлятися за їхніми спинами про капітуляцію – це, як мінімум, поставити під сумнів власні шанси на Нобелівську премію миру.

6.  Про які "розміни територіями" може йтися – я минулого тижня робив окремий пост. При встановленні припинення вогню насамперед визначають лінію розмежування. Під час бойових дій армії часто перемішані, і важко визначити, кому належить той чи інший населений пункт. У рамках технічних процедур сторони домовляються, яка територія під чиїм контролем залишається. Лінія розмежування не може проходити посеред вулиці – має бути чітко зрозуміло, де закінчується зона контролю однієї армії й починається зона іншої.

Не обов’язково, що все відбудеться саме так, але це розуміння відповідає багатьом фактам, які ми знаємо.

У будь-якому разі, часу залишилося небагато. Так, не можна виключати, що сторони домовляться про щось, чого Україна не зможе прийняти. Але з усього, що ми бачимо, найбільш імовірний результат зустрічі – відсутність будь-яких рішень. Путін не погодиться на мир, Трамп – на міфічну Арктику. Максимум – оголосять про "перемир’я у повітрі", на яке і Росія, і Україна можуть погодитися досить легко, адже ці 3,5 роки показали: удари по тилових містах не мають прямого впливу на ситуацію на фронті.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Володимир Путін
Арктика
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Дональд Туск
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
Автор Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
13 серпня
16:06
Оновлено
Шабунін
ДБР змінило підозру Шабуніну й повідомило про нову підозру його командиру: подробиці
15:54
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив з міністром оборони Британії Гілі підготовку нового "Рамштайну"
15:48
Ексклюзив
Покращення судочинства в Україні відбувається, - нардеп "СН" Горбенко
15:43
мзс Росії
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
15:42
Трамп на даху
"Навіть якби я отримав Москву й Ленінград, сказали б, що я уклав погану угоду": Трамп звинуватив ЗМІ у фейках про зустріч із Путіним
15:37
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на 36,7 млрд грн: на що спрямують кошти
15:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:22
евакуація
Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: планують вивезти близько 1150 дітей
15:16
Латвія
Латвія з осені хоче заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі
15:11
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський прибув у Берлін, де його зустрів Мерц
15:01
Білорусь військові навчання
Білоруси й росіяни на військових навчаннях відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї та "Орешника"
14:52
З Яновичем, Хижняк, Зюбіною та Задніпровським: у Києві завершили зйомки комедії "Батьківські збори"
14:39
Оновлено
Зеленський Трамп
Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним, - Axios
14:21
Дональд Трамп
"Президент миру": Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію
14:01
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинули троє поліцейських
14:00
OPINION
План на знищення Карпат. Як колишня нардепка ОПЗЖ у парламенті лобіює норми для свого колишнього соратника-нардепа?
13:49
NAUDI - Національна асоціація українських виробників озброєння
Потенціал української оборонної промисловості: у Києві презентували спеціалізований журнал про вітчизняну зброю
13:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп наодинці з Путіним у кімнаті – прямий шлях до катастрофи, а лідери Європи планують розмову з президентом США напередодні. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
13:36
Естонія
Через підрив конституційного устрою: Естонія оголосила першого секретаря посольства РФ персоною нон ґрата
13:17
гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер
У фокусі будівництво заводу артилерійських снарядів: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Паппергером
13:09
Обласна МСЕК
ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та держпосадовців
13:08
Через санкції Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59, - ГУР
12:58
Оновлено
Лавров
Лавров візьме участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці
12:51
Запустили Дія.Картку, яка дозволить отримувати всі державні виплати на одну картку
12:40
Ексклюзив
ЗСУ
"Це напрямок руху ворога, а не території, які вони контролюють": ОСУВ "Дніпро" про просування росіян у напрямку Добропілля
12:35
російський диктатор Володимир Путін
Навколо резиденції Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій ППО, - Радіо Свобода
12:32
"Відповідальний і працьовитий актор": у Театрі на Подолі прокоментували звинувачення Темляка у домашньому насильстві
12:05
OPINION
Пастки Аляски
12:03
спека
Буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі: Наталка Діденко розповіла про погоду 14 серпня
11:53
Ексклюзив
Ядерне роззброєнні в Україні у 1990-ті рр.
"В України були опції": дослідниця Буджерин розповіла, чи міг Київ зберегти ядерну зброю після проголошення незалежності
11:36
Оновлено
Українські військові уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ
11:29
Ексклюзив
Трамп і Путін
Після зустрічі Трампа й Путіна ситуація для України однозначно погіршиться, - експерт Романюк
11:28
Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на 500 млн євро кредиту для закупівель газу
11:27
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни
10:54
Оновлено
Херсонська область
Окупанти з дрона атакували автівку на Херсонщині: загинули двоє цивільних, поранено поліцейських
10:41
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація біля Добропілля була прогнозованою, - генерал-лейтенант Романенко
10:40
Відключення електроенергії
Українців закликають користуватися потужними електроприладами вдень: ситуація в енергосистемі 13 серпня
10:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
10:18
"Матері світла": як мами загиблих Героїв знаходять сили жити далі
10:16
американський есмінець
У Китаї заявили, що витіснили американський есмінець, який зайшов у спірні територіальні води. У США відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV