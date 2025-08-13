Окремо варто звернути увагу на те, що російські ЗМІ, видається, не отримали єдиного меседжа і кожен пише щось своє, в міру того, як він сам здогадується, що потрібно писати. Єдиний виняток — воєнкори, які отримали вказівку гасити негативні очікування і "зраду" від того, що Путін не просто зустрічається з американцями, а може навіть відмовитися від ідеї повністю знищити Україну.

Це говорить тільки про одне: російська влада не розуміє, як піде розмова і залишає за собою люфт. Назагал же розмова має два практично рівнозначні аспекти: кордони та санкції. І економічна ситуація в Росії така, що санкції, з погляду логіки, є важливіші за кордони. Правда, логіка тут не найсильніше місце Путіна.

В цілому ж, ми можемо говорити про три базові сценарії розмови Трамп — Путін. Зразу треба обмовитися, що це базові сценарії, кожен з яких матиме низку інваріантів. Читайте також: Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін

1. Путін іде з надією, що йому вдасться затягнути час. Його базова ідея — навʼязати повітряне перемирʼя з одночасними президентськими виборами в Україні. Логіка така: він оголошує повітряне перемирʼя, війна на землі триває. Україна в цей час проводить вибори й через три-чотири місяці відбувається підписання остаточного миру. Путін вважає, що за цей час він зможе окупувати Донецьку область, що з моєї точки зору неможливо. Але, що більш важливо, ми не можемо проводити вибори в час війни. А тому цей варіант неможливий для нас та ЄС.

2. Трамп, виглядає, буде наполягати на повному припиненні війни з частковим "посуненням" лінії фронту, яка є лінією майбутнього "кордону". І відповідно, термінові вибори президента.

3. Путін виставить відразу неможливі умови про вихід України з неокупованих територій, що не підтримає навіть Трамп.

Але це лише частина розмови. Головна, як на мене, і поки закрита частина переговорів — це про зняття санкцій і можливі преференції для США.

Пропозиція росіян, озвучена ще три місяці тому, про спільне освоєння Арктики — це занадто дорога і дуже далека перспектива. Тому це може бути лише додатком до інших пропозицій.

Інша пропозиція, — про створення спільних торгових домів під американським прапором, які торгуватимуть підсанкційними товарами в ЄС, — виглядає нереальною через позицію Європи.

Поки ми не розуміємо, якою буде модальність зняття цих санкцій, але повторюся, це, як на мене, буде головною частиною розмови. Читайте також: Зустріч Путіна і Трампа. Ціна для України

Все стане зрозуміло вже завтра. Але Трамп, справді, не лукавить, коли каже, що все стане ясно в перші хвилини розмови. І як би це дивно не звучало, станом на зараз, видається, сам Путін не розуміє, а як він поведе цю саму розмову.

Річ у тому, що в нього немає хороших варіантів. Закінчення війни — це конфлікт з ура-патріотичною частиною суспільства, яка перейде в проактивну опозицію, хоч і кухонну на першому етапі. Зрив переговорів означатиме посилення вторинних санкцій і прискорення рецесії російської економіки. А вихід з рецесії російська влада бачить лише в трьох аспектах: репресії, рейдерство і падіння в обійми КНР.