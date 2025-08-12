Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
OPINION

Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін

Юрій Богданов
12 серпня, 2025 вiвторок
18:00
Погляд

Історія з перемовинами на Алясці ще обросте деталями, але головні контури проблеми, які навряд зроблять діалог успішним, видно вже зараз

Зміст

Перша фундаментальна проблема світу, що існує в головах Трампа та його посланця Віткоффа, — це разюча відірваність від реальності. І тут доведеться вкотре нудно нагадати: будь-яка серйозна розмова про замороження конфлікту, не кажучи вже про поділ територій, ніколи не починається з істеричних вигуків "Peace Deal!". Вона починається з низки проклятих питань, на які треба мати відповідь:

1. Лінія розмежування. Де вона проходитиме? Хто і як її фіксуватиме — ООН, група "нейтральних" країн чи якийсь інший, ще не створений орган?

2. Контроль за припиненням вогню. За розрахунками швейцарських експертів, для ефективного моніторингу вздовж усієї лінії фронту потрібно щонайменше 10 тисяч спостерігачів. Хто вони? Хто їм платить і гарантує безпеку?

3. Гуманітарний блок. Обмін полоненими "всіх на всіх", безумовний допуск гуманітарних місій на окуповані території, розмінування, організація виїзду для всіх, хто не бажає залишатися під окупацією.

Це лише вершина айсберга, об яку розіб'ється будь-який "простий план".

Друга проблема світу Трампа — його власне політичне становище. Можливо, він і радий був би знову кинутися в обійми "колишнього" (вибачте, але метафора про підліткове кохання досі найкраще описує синусоїду почуттів рудого до Путіна). Однак ситуація змінилася. 

Читайте також: Зустріч Путіна і Трампа. Ціна для України

Його рейтинги в США демонструють негативну динаміку, і не в останню чергу через надмірну м'якість до Кремля. Ані виборців, ані еліти не переконаєш "миром" між Вірменією та Азербайджаном, поки тривають повномасштабні війни в Україні та Газі. Трампу тимчасово вдалося приглушити тему власного ж ультиматуму щодо фінансування, але довго ця тиша не триватиме.

По-третє, позиція самої Росії та Путіна. Усі сигнали вказують на те, що Кремль на цьому етапі звузив свої апетити до територіального питання. З переговорного столу зникли навіть улюблені мантри про НАТО, "демілітаризацію" та "денацифікацію". 

Якщо це і є їхня максимальна позиція в поточному моменті, то висновок очевидний: і ми, і європейці, і адекватні люди в оточенні Трампа правильно визначили момент. Росію потрібно дотискати. Економічно. І робити це через її ж партнерів. Зараз як ніколи недоречно давати Путіну вистрибнути з війни з якимось бонусом. 

По-четверте — ані Україна, ані Європа не збираються приймати божевільні ультиматуми Путіна щодо здачі територій. І не приймуть. Тому консультації з Києвом та європейськими столицями для будь-якої американської адміністрації — це вже не опція, а необхідність. Особливо на тлі нової торговельної угоди зі США та ключової ролі ЄС у діалозі з Китаєм. Трампу доведеться враховувати ці позиції, навіть якщо він цього відчайдушно не хоче.

Читайте також: Зустріч на Алясці. Території, санкції та початок передвиборчих сварок в Україні

Тому, як би Трамп не мріяв "порішати" з Путіним, шансів на успіх у нього обмаль. Просто тому, що поле для реального порозуміння з Кремлем набагато вужче, ніж у його власній уяві та у головах його друзів-рієлторів.

Нам зараз лишається наполягати на конструктивній позиції: ми готові на припинення війни, навіть у форматі заморозки з гарантіями для України у вигляді постачань зброї та грошей, але ніяких бонусів Росія не отримає. А це вже неприйнятна — на сьогодні — позиція для Путіна. Звісно, Трамп і тут може спробувати звинуватити нас в недоговороздатності, але ми лише повторюємо погоджену з ним самим позицію березня 2025 року. 

Думаю, українська і європейська дипломатія, а також адекватні люди в США зроблять все можливе, щоб таки дотиснути діда до розуміння, що Путін готовий до справжніх перемовин тільки тоді, коли тиск на нього зростає. А Путін, з високою долею ймовірності, вчергове нас не підведе.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Валерій Чалий
Автор Євген Козярін
11 серпня, 2025 понедiлок
Україна втрачає вікно можливостей виходу з широкомасштабної війни, - Чалий
Автор Віталій Портников
10 серпня, 2025 неділя
Путін не "з’їхав з глузду", він так думав завжди
путін літак
Автор Ірена Моляр
11 серпня, 2025 понедiлок
Це пастка: екснардепка Гопко про зустріч 15 серпня Трампа і Путіна
Київ
+21.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
15:29
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV