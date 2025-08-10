Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Зустріч Путіна і Трампа. Ціна для України

Катерина Рошук
10 серпня, 2025 неділя
08:06
Погляд

Під час свого першого президентського строку Дональд Трамп у 2018 році зустрівся з диктатором Кім Чен Ином та підписав спільний документ, у якому Пхеньян пообіцяв денуклеаризацію Північної Кореї в обмін на гарантії безпеки та економічне співробітництво з боку Вашингтона

Зміст

У 2019-му відбулася ще одна зустріч, що завершилася достроково: сторони не змогли дійти згоди щодо ядерного роззброєння. Скасувавши спільний обід, Трамп поїхав додому раніше.

Так програма Трампа з денуклеаризації Північної Кореї, яка сьогодні нарощує розробку ядерної зброї та воює на боці РФ проти України, завершилася провалом американського президента та підсиленням авторитету Кіма. До Трампа з ним не зустрічався жоден президент США – та й жоден лідер цивілізованої країни навіть не розглядав такої можливості.

Я згадую цю геополітичну перемогу північнокорейського диктатора та поразку американського президента напередодні 15 серпня 2025 року, коли Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Там Трамп спробує завершити війну РФ проти України, аби припинити витрачати гроші на нашу підтримку та підтвердити свій уявний статус миротворця.

Путін, своєю чергою, вийшовши з дипломатичної ізоляції, куди його відправив цивілізований світ, після 24 лютого 2022 року, прагнутиме уникнути нових санкцій і мит щодо своїх стратегічних партнерів – Індії та Китаю, які купують російську нафту, фінансуючи таким чином убивства українців.

Так він покаже своїм друзям-диктаторам, що можна вдиратися на територію суверенної держави, убивати, ґвалтувати та грабувати – не лише собачі будки, а й цілі міста та села, вписуючи їх у конституцію загарбника – і тобі за це нічого не буде. Ба більше: лідер Сполучених Штатів, країни, яка ще нещодавно очолювала світову демократію та ставила права людини та захист життя в центр політики, буде прагнути зустрічі з тобою.

Читайте також: Дональд-миротворець: як світові альфа-самці домовляються про долю України

Якщо підсумувати численні варіанти попередніх проєктів припинення вогню (саме так, бо про завершення війни не йдеться), які вже оприлюднені або ще з’являться у ЗМІ, то РФ хоче, щоб Україна відмовилася від окупованого Криму, а також від Донецької та Луганської областей, і навіть добровільно вийшла з неокупованих територій, передавши їх разом із населенням під контроль Росії.

Що натомість отримає Україна?

Представник Трампа Віткофф, той самий, що раніше обіймався з Путіним та транслював російські фейки про війну, заявив про "заморозку по лінії фронту". Тобто з окупованих частин Запорізької, Сумської та Херсонської областей РФ не піде, але пообіцяє вести щодо них перемовини. Таким чином Росія просто припинить вогонь на певний час, доки не вирішить почати війну знову.

При цьому гарантій безпеки Україна ні від кого не отримає. Членом НАТО ми не станемо – цього не хоче ані РФ, ані Дональд Трамп.

РФ також обіцяє ухвалити закон, у якому пообіцяє не нападати на Україну та ЄС. Звучить як злий жарт, особливо після Будапештського меморандуму, яким Росія гарантувала Україні безпеку, а сам Путін після нападу на Грузію у 2008 році запевняв, що Україна не стане наступною, декларуючи "повагу" до нашого суверенітету та територіальної цілісності.

Те, що Путіну та РФ довіряти не можна, розуміють і в ЄС, і в Україні. Тож поки до зустрічі президентів США та РФ є час, Україна узгоджує позиції з ЄС та США, які Трамп має врахувати.

Робити конкретні висновки до завершення самої зустрічі зарано. Зрозуміло лише, що Путін зробить усе, аби продовжити війну – навіть якщо доведеться тимчасово зупинитися. Також очевидно, що РФ намагатиметься дестабілізувати Україну зсередини, поглиблюючи розкол між цивільними й військовими, а також між тими, хто помилково вважає, що Росія зупиниться після отримання частини української землі, і тими, хто знає, що це лише легітимізує подальшу територіальну експансію.

Чи розуміє Дональд Трамп, що з терористом, яким є Путін, не переговори треба вести, а ставити його на місце силою – як слід було робити і з Кім Чен Ином? Видається, що ні. Остаточну відповідь дізнаємося 15 серпня.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Катерина Рошук, українська політологиня, медіаменеджерка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

