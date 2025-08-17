Путін виграв час, відтермінування санкцій та отримав ще більшу порцію міжнародної легітимності.

Трамп спробував. Сподіваюсь, переконався, що навіть економічні "бонуси" для його візаві не значать нічого, бо у того в голові — імперія, Ялта-2, геополітика і манія величі.

Чи змінить своє ставлення до Путіна Трамп? А от це вже — до психологів. Бо перші кадри виглядали так, ніби підліток-хлопчисько дуже прагнув близькості, а "прожжонна" хвойда хоч і всілася на заднє сидіння джипа, але далі все пішло не за планом. Навіть ресторан довелось скасовувати.

Зрештою, у Держдепі з вірогідністю в 75% і прогнозували подібний провал перемовин. Читайте також: На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?

Чи буде Трамп зараз наполягати на інтенсифікації нової зустрічі, сказати важко. Щоб пережити образу, потрібен час. І якась асиметрична відповідь. Тільки от яка? Бо Путін вирушив з Аляски з очевидним висновком: йому ніхто найближчим часом не заборонить вбивати українців, як він це робив і раніше.