Трамп спробував...
Короткі підсумки за результатами 5-годинного саміту лідерів США та Росії
Путін виграв час, відтермінування санкцій та отримав ще більшу порцію міжнародної легітимності.
Трамп спробував. Сподіваюсь, переконався, що навіть економічні "бонуси" для його візаві не значать нічого, бо у того в голові — імперія, Ялта-2, геополітика і манія величі.
Чи змінить своє ставлення до Путіна Трамп? А от це вже — до психологів. Бо перші кадри виглядали так, ніби підліток-хлопчисько дуже прагнув близькості, а "прожжонна" хвойда хоч і всілася на заднє сидіння джипа, але далі все пішло не за планом. Навіть ресторан довелось скасовувати.
Зрештою, у Держдепі з вірогідністю в 75% і прогнозували подібний провал перемовин.
Читайте також: На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
Чи буде Трамп зараз наполягати на інтенсифікації нової зустрічі, сказати важко. Щоб пережити образу, потрібен час. І якась асиметрична відповідь. Тільки от яка? Бо Путін вирушив з Аляски з очевидним висновком: йому ніхто найближчим часом не заборонить вбивати українців, як він це робив і раніше.
Якщо моя теорія правильна, найближчим часом ми побачимо нову гру. Тепер вже США і Китаю.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
