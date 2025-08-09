Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Трамп — це бульдозер без IQ
OPINION

Трамп — це бульдозер без IQ

Роман Безсмертний
9 серпня, 2025 субота
18:07
Погляд

В українців черговий шок. Ми лягали спати з повідомленням, що зустріч президента Трампа з убивцею відбудеться в Римі, але прокинулись з новиною про переговори на Алясці 15 серпня

Зміст

Помічник фюрера Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив факт підготовки такої зустрічі з "близьким сусідом". Під час брифінгу президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією. "Частина територій повернеться, частина зміниться місцями. Очікується деяка зміна територій", – зазначив він.

Також президент США запевнив, що над цим уже працюють представники РФ і України. І ось саме тут у нас починає закипати мозок. 

Як Трамп може таке заявляти? Чи можна обговорювати "мирний план" з Путіним без України? Як можна вимагати від України порушити Конституцію і віддати свої землі? За що воюють українці? 

Читайте також: Дональд-миротворець: як світові альфа-самці домовляються про долю України

Аляска — цікаве місце зустрічі для представників США і РФ. Мабуть, це єдине свідчення "найкращого бізнесу" для США. Може б, Трамп міняв Аляску на щось, а не приторговував Україною? 

Впевнений, що жодна українська влада не підписала б нічого, де йшлося б про "заміну і перестановку територій". Це злочин! Поставити свій підпис під чимось подібним — це підписати собі смертний вирок! 

Президенту Трампу треба також нагадати про те, що будь-які угоди, які укладаються під тиском, недійсні. 

Трамп — це бульдозер без IQ. Сама зустріч із Путіним — це велика помилка, зайве свідчення того, що Путін і Трамп однакові. Без моралі, цінностей, додержання норм міжнародного права… А як же з ордером МКС на арешт убивці? Трамп на це плювати хотів, звісно… Кремлівський таки дотис, йому треба хоч руку потиснути, свіжу фотографію зробити… 

До обіцяної зустрічі ще тиждень. З балаболством Трампа — це ще одне життя. Все ще може змінитися 100 разів. Краще аби Маск забезпечив би їм зустріч у космосі. Жодна нормальна людина не здатна витримувати словесну маячню з обох сторін. 

Біда в тому, що люди продовжують гинути й кожен українець чекає завершення війни. Але кінця не видно! Дії Трампа тільки продовжують війну і приведуть її на поріг США. 

Україна має перемогти, а не замиритися! 

Джерело

Про автора. Роман Безсмертний, український політик, державний діяч, дипломат

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Роман Безсмертний
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
воєнні злочини Росії
Дипломатія
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Путін у змові з лівійським генералом готує нову міграційну кризу в ЄС: літаки з африканцями прибувають до Мінська, - Telegraph
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Казімєж Вуйціцький
Автор Леся Вакулюк
10 серпня, 2025 неділя
Історик Казімєж Вуйціцький: Польща потребує українців, навіть якщо популісти кажуть інше
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV