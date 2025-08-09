Помічник фюрера Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив факт підготовки такої зустрічі з "близьким сусідом". Під час брифінгу президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією. "Частина територій повернеться, частина зміниться місцями. Очікується деяка зміна територій", – зазначив він.

Також президент США запевнив, що над цим уже працюють представники РФ і України. І ось саме тут у нас починає закипати мозок.