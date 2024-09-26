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OPINION

Трамп звертається до Путіна по допомогу

Дмитро Золотухін
26 вересня, 2024 четвер
16:00
Погляд

Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа, ми все ж недопрацювали з представниками Республіканської партії США

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Треба більше і, незалежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, говорити й працювати з республіканцями.

Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!

Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.

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Але у своїй промові він звертається до єдиної людини у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США — до Путіна.

Трамп сигналізує Путіну: "Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз".

Трамп обіцяє завершити війну угодою після виборів.

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Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз - Путін йому перемогу — а він Путіну Україну - така угода була б укладена без вагань.

Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.

Нічого, переживемо.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога США Україні
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