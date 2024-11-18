Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Це війна Осі зла за нові правила функціонування світу
OPINION

Це війна Осі зла за нові правила функціонування світу

Іванна Климпуш-Цинцадзе
18 листопада, 2024 понедiлок
20:01
Погляд

Дзвінки з вільного світу кремлівському терористу і кату сприймаються ним як заохочення до подальших злочинів

Зміст

Натяки на швидке закінчення війни зміцнюють його переконання в тому, що це мусить бути на його умовах. 

Цей хижак у відповідь посилює атаки, бо він відчуває можливість зруйнувати так тяжко вибудовувану коаліцію свободи...

Він не діє в рамках зрозумілої на Заході логіки чи здорового глузду. Єдиний шлях зупинити його — показати перевагу сили, тиску і єдності. Всі інші загравання та пропозиції призведуть до подальшої ескалації. 

Читайте також: Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві

Це не війна між двома країнами за територію, це війна Осі зла за нові правила функціонування світу — переваги права сили над силою права. І або лідери цивілізованих країн нарешті це усвідомлять і діятимуть відповідно, або їхні нації вже завтра платитимуть життями за їхню нерішучість. 

Українці безмежно вдячні за всю надану допомогу — вперше у своїй історії ми не самі. Але спочивати на лаврах задоволення від зробленого вільному світові зарано.  

Вибір чорно-білий: ми виживемо, лише якщо боротимемося, а Захід зможе зберегти свою безпеку і добробут лише через рішучість і жорсткість проти виродків.

Джерело

Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
переговори з РФ
воєнні злочини Росії
Олаф Шольц
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні
Володимир Зеленський
Автор Віталій Бесараб
17 листопада, 2024 неділя
Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
Автор Анатолій Буряк
17 листопада, 2024 неділя
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
21:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили по Україні "шахеди": у Запорізькій області прогриміли вибухи
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скільки ATACMS залишилось у ЗСУ, щоб завдати ударів по РФ. Колонка Сергія Згурця
20:40
Поет та військовий Дмитро Лазуткін презентував книжку про війну "Будемо жити вічно"
20:26
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці у Сумах 17 листопада: загинули 12 людей, серед яких двоє дітей, понад 80 поранених
20:08
ракета "Довгий Нептун"
Україна вдосконалила ракети "Нептун" для ураження цілей на більших відстанях
19:52
Оновлено
Кремль москва
"Означатиме пряму участь США у війні": у Кремлі й МЗС РФ прокоментували дозвіл Україні на удари ATACMS
19:43
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
Зеленський відвідав українських бійців у Покровську та Куп'янську
19:30
електроенергія, графіки відключень
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
19:28
Огляд
HIMARS з ATACMS
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
19:23
All We Imagine as Light
Кінофільм All We Imagine as Light: історія про двох медсестер з Мумбаї
19:22
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить результати парламентських виборів
19:17
Жозеп Боррель
Євросоюз надав Україні мільйон обіцяних снарядів, - Боррель
19:17
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів
19:03
Оновлено
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
18:48
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення
18:34
море, хвилі
Між Фінляндією та Німеччиною обірвався підводний кабель у Балтійському морі
18:32
Анатолій Тимощук
Тимощук виграв у Спортивному арбітражі справу проти УАФ щодо позбавлення його усіх титулів
18:16
Рустем Умєров
РФ збільшує чисельність своєї армії, створює нові бригади для війни в Україні, - Умєров
18:00
OPINION
Румунія: на порозі виборчого марафону
17:51
Оновлено
електроенергія, відключення
На Одещині та Дніпропетровщині після атаки РФ 17 листопада 220 тис. абонентів залишаються без світла
17:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
17:46
Литва прапор
У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР
17:38
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS
17:30
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
17:23
Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
17:19
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 18 листопада
17:10
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК
17:00
На фото: Ірина Горова
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
16:54
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 87 боєзіткнень: ЗСУ відбили 10 атак на Курщині
16:45
Дональд Трамп
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
16:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
16:41
The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії
16:39
Ексклюзив
школа
У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин
16:38
Білий дім
У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ
16:33
втрати росіян
"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році
16:24
Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату
16:15
Марк Рютте
"Бачимо небезпечне розширення війни": Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні
16:14
На Київщині впав будівельний кран: загинув працівник
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV