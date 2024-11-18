Натяки на швидке закінчення війни зміцнюють його переконання в тому, що це мусить бути на його умовах.

Цей хижак у відповідь посилює атаки, бо він відчуває можливість зруйнувати так тяжко вибудовувану коаліцію свободи... Він не діє в рамках зрозумілої на Заході логіки чи здорового глузду. Єдиний шлях зупинити його — показати перевагу сили, тиску і єдності. Всі інші загравання та пропозиції призведуть до подальшої ескалації.

Читайте також: Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві Це не війна між двома країнами за територію, це війна Осі зла за нові правила функціонування світу — переваги права сили над силою права. І або лідери цивілізованих країн нарешті це усвідомлять і діятимуть відповідно, або їхні нації вже завтра платитимуть життями за їхню нерішучість.

Українці безмежно вдячні за всю надану допомогу — вперше у своїй історії ми не самі. Але спочивати на лаврах задоволення від зробленого вільному світові зарано.