Це війна Осі зла за нові правила функціонування світу
Дзвінки з вільного світу кремлівському терористу і кату сприймаються ним як заохочення до подальших злочинів
Натяки на швидке закінчення війни зміцнюють його переконання в тому, що це мусить бути на його умовах.
Цей хижак у відповідь посилює атаки, бо він відчуває можливість зруйнувати так тяжко вибудовувану коаліцію свободи...
Він не діє в рамках зрозумілої на Заході логіки чи здорового глузду. Єдиний шлях зупинити його — показати перевагу сили, тиску і єдності. Всі інші загравання та пропозиції призведуть до подальшої ескалації.
Читайте також: Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві
Це не війна між двома країнами за територію, це війна Осі зла за нові правила функціонування світу — переваги права сили над силою права. І або лідери цивілізованих країн нарешті це усвідомлять і діятимуть відповідно, або їхні нації вже завтра платитимуть життями за їхню нерішучість.
Українці безмежно вдячні за всю надану допомогу — вперше у своїй історії ми не самі. Але спочивати на лаврах задоволення від зробленого вільному світові зарано.
Вибір чорно-білий: ми виживемо, лише якщо боротимемося, а Захід зможе зберегти свою безпеку і добробут лише через рішучість і жорсткість проти виродків.
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Актуальне
- Важливе