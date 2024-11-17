Трохи будуть відвертати вибухи, прийдеться спускатися в підвал чи на паркінг, може вибити світло і звʼязок, але розмова точно складеться більш реалістична. Прийде усвідомлення, що вбити можуть конкретно тебе, тільки за те, що ти смієш жити в Україні. Й протидією Путіну має стати посилення українських сил протиповітряної оборони.

Раптом усвідомиш, що в Москви не закінчуються ракети та шахеди, якимсь чином РФ обходить санкції, зміцнюючи свій ВПК. А отже, для закінчення війни треба знищити російські військові заводи, отримавши дозвіл бити далекобійними ракетами по цих цілях.

Розмови з людожером лише легітимізують його й ніяк не впливають на апетити. Людожерів треба знищувати, тільки так можна закінчити жахіття, це розуміли ще брати Грімм. Тому іноді німецькі казки реалістичніші, ніж документи ООН…

Читайте також: Про реакцію Зеленського на дзвінок Шольца Путіну Два роки Путін перебував у міжнародній ізоляції, витягти його звідти зараз взялися генсек ООН Гутерреш, угорський премʼєр Орбан, тепер долучився німецький канцлер Шольц. Це дуже хибна політика, яка не сприяє закінченню війни, це повтор помилок 2008, 2014 року, коли Путіну сходили з рук агресія і порушення міжнародних кордонів. Це заохочення до продовження війни. Хтось правда вірить, що Путін піддасться на вмовляння вивести війська ? Їх можна тільки вибити.