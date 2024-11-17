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OPINION

Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві

Ірина Геращенко
17 листопада, 2024 неділя
18:00
Погляд

Якщо комусь зі світових лідерів хочеться подзвонити Путіну, найкраще робити це десь під ранок із Києва. Можна з Харкова чи Одеси, Сум, Херсона, Дніпра чи Запоріжжя

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Трохи будуть відвертати вибухи, прийдеться спускатися в підвал чи на паркінг, може вибити світло і звʼязок, але розмова точно складеться більш реалістична.  Прийде усвідомлення, що вбити можуть конкретно тебе, тільки за те, що ти смієш жити в Україні. Й протидією Путіну має стати посилення  українських сил протиповітряної оборони. 

Раптом усвідомиш, що в Москви не закінчуються  ракети та шахеди, якимсь чином РФ обходить санкції, зміцнюючи свій ВПК. А отже, для закінчення війни треба знищити російські військові заводи, отримавши дозвіл бити далекобійними ракетами по цих цілях.

Розмови з людожером лише легітимізують його й  ніяк не впливають на апетити.  Людожерів треба знищувати, тільки так можна закінчити жахіття, це розуміли ще брати Грімм. Тому іноді німецькі казки реалістичніші, ніж документи ООН…

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Два роки Путін перебував у міжнародній ізоляції, витягти його звідти зараз взялися генсек ООН Гутерреш, угорський премʼєр Орбан, тепер долучився німецький канцлер Шольц. Це дуже хибна політика, яка не сприяє закінченню війни, це повтор помилок 2008, 2014 року, коли Путіну сходили з рук агресія і порушення міжнародних кордонів. Це заохочення до продовження війни. Хтось правда вірить, що Путін піддасться на вмовляння вивести війська ? Їх можна тільки вибити. 

Треба, аби західні лідери, що відвідують Київ, залишалися тут бодай на один день з ночівлею. Дуже прочищає мізки. І якщо ти реаліст, — можеш дуже чітко намалювати найближче майбутнє країн Балтії чи Польщі…. Якщо не зупинити Путіна разом зараз. І не телефонними дзвінками, а санкціями та зброєю.

Джерело

Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Ірина Геращенко
Володимир Путін
Війна з Росією
ракетний удар
переговори з РФ
Олаф Шольц
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