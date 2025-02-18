Цього разу Україна все ж врятує Європу від розчленування
Тепер ми з ними в одному човні: наше життя залежить від них, їхнє життя від нас*
Колись дуже давно, ще в епоху чи то пізнього Ющенка, чи то раннього Януковича почув: "Європу може врятувати тільки Україна".
Контекст був, що саме дика та розхристана Україна може повернути розманіженій Європі той первісний дух, який зробив її Європою.
В будь-якому разі тоді це виглядало смішно.
Але після того, як США вирішили накласти на себе руки, це вже не так іронічно.
Хоча тепер мова вже не про дух, а саме про грубу силу, яка так само колись створила Європу.
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Європейське НАТО, ця ідея фікс де Голля, яку ще до вторгнення у 2022 пушив Макрон, і яка тепер точно реалізується. З Божою і нашою поміччю.
А ще:
- Повернення Британії.
- Пробудження Німеччини.
- Розквіт Польщі
- Ощетинення скандинавів.
Все це можливе, поки стоїть Україна.
Ми тепер (вже без пафосу) з ними в одному човні: наше життя залежить від них, їхнє життя від нас.
Що б там собі нині не планували в новому пакті Молотова — Ріббентропа.
Європейські справи будуть вирішувати європейці. Їм просто прийдеться це робити.
І США, і РФ — чужі Європі, тому як заберуться звідси, то це й буде остаточний кінець Ялти.
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Того проклятого моменту, коли викинувши європейця Черчилля, американець Рузвельт та азієць Сталін поділили континент як їм заманулося.
Цього разу Україна все ж врятує Європу від розчленування.
Якщо, звісно, виживе сама.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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