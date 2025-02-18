Колись дуже давно, ще в епоху чи то пізнього Ющенка, чи то раннього Януковича почув: "Європу може врятувати тільки Україна".

Контекст був, що саме дика та розхристана Україна може повернути розманіженій Європі той первісний дух, який зробив її Європою.

В будь-якому разі тоді це виглядало смішно.

Але після того, як США вирішили накласти на себе руки, це вже не так іронічно.

Хоча тепер мова вже не про дух, а саме про грубу силу, яка так само колись створила Європу. Читайте також: Європейські лідери шоковані: Макрон скликає надзвичайний саміт у Парижі

Європейське НАТО, ця ідея фікс де Голля, яку ще до вторгнення у 2022 пушив Макрон, і яка тепер точно реалізується. З Божою і нашою поміччю.

А ще:

Повернення Британії.

Пробудження Німеччини.

Розквіт Польщі

Ощетинення скандинавів.

Все це можливе, поки стоїть Україна.

Ми тепер (вже без пафосу) з ними в одному човні: наше життя залежить від них, їхнє життя від нас.

Що б там собі нині не планували в новому пакті Молотова — Ріббентропа.

Європейські справи будуть вирішувати європейці. Їм просто прийдеться це робити.

І США, і РФ — чужі Європі, тому як заберуться звідси, то це й буде остаточний кінець Ялти. Читайте також: Трамп прийде — порядок наведе

Того проклятого моменту, коли викинувши європейця Черчилля, американець Рузвельт та азієць Сталін поділили континент як їм заманулося.

Цього разу Україна все ж врятує Європу від розчленування.