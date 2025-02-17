Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Європейські лідери шоковані: Макрон скликає надзвичайний саміт у Парижі
OPINION

Європейські лідери шоковані: Макрон скликає надзвичайний саміт у Парижі

Віталій Портников
17 лютого, 2025 понедiлок
08:03
Погляд

Президент Французької Республіки Емманюель Макрон скликає у понеділок кризовий європейський саміт

Зміст

Учасники цього саміту мають обговорити, як вони будуть допомагати Україні на тлі поглядів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливого припинення російсько-української війни. 

Яку позицію європейські країни будуть займати щодо членства України в НАТО, і якими мають бути гарантії безпеки для України, або з урахуванням її євроатлантичної інтеграції, або в разі, якщо цей шлях до євроатлантичної інтеграції буде заблокований Сполученими Штатами.

Серед лідерів, які мають зібратися 17 лютого у Єлисейському палаці, можна буде побачити федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, прем'єра Польщі Дональда Туска, прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Так що можна сказати, що цей саміт виходить і за кордони зустрічі лідерів держав, тому що на ньому буде присутній генеральний секретар НАТО, і за кордони Європейського Союзу, тому що Емманюель Макрон спеціально запросив на цю зустріч прем'єра Великої Британії, який, до речі, наступного тижня зустрінеться у Вашингтоні із президентом Дональдом Трампом і зможе донести до нього бачення учасників цього саміту.

Сам факт скликання зустрічі є досить безпрецедентним і свідчить про те, що європейські лідери шоковані і тим, як відбулася перша телефонна розмова Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним, і тим, як швидко почалися контакти між адміністрацією президента Трампа і адміністрацією президента Путіна. 

І тим, що під час цих контактів обидва лідери ігнорують як інтереси Європейського Союзу, так і погляд України на те, як має розвиватися процес досягнення миру на російсько-українському фронті. І те, що Дональд Трамп, очевидно, вважає, що зможе разом із Путіним домовитися про параметри угоди, яку абсолютно не потрібно узгоджувати з Києвом і європейськими столицями.

Читайте також: Трамп прийде — порядок наведе 

Звісно, при цьому його постійний представник з врегулювання російсько-української кризи генерал Келлог говорить абсолютно інші речі — й про необхідність врахування українських інтересів, і про те, що в Сполучених Штатах готові дослухатися до європейських поглядів.

Однак, здається, що сам Трамп не дуже прислухається до порад свого спеціального працівника, який радше виконує роль речника для заспокоєння як українського керівництва, так і європейських лідерів. І після скандальної промови віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції ця функція Кіта Келлога і настрої у новій американській адміністрації стали очевидними для всіх європейських лідерів.

Стало очевидним і те, що нова адміністрація розглядає роль Сполучених Штатів у світі абсолютно інакше, ніж це було за її попередників, навіть інакше, ніж це було під час першого президентства Дональда Трампа, яке не було пов'язане із таким очевидним ультраправим наступом на ці цінності та традиції, які відзначали євроатлантичну солідарність після Другої світової війни. І могли означати рішучий розрив Заходу з ультраправими та націоналістичними настроями, відомими у Європі 30-х років XX сторіччя. Настроями, які призвели континент до руйнівної Другої світової війни. 

Саме ось цей переляк і необхідність випрацювати спільну стратегію, яка вже не буде пов'язана виключно зі сподіваннями на здоровий глузд в адміністрації президента Сполучених Штатів, буде пов'язаний і надзвичайний саміт лідерів європейських країн і генерального секретаря НАТО у Єлисейському палаці. І, до речі, саме після цього саміту ми зрозуміємо, що може Європа, і які рішення вона здатна ухвалити тоді, коли їй доводиться діяти не разом зі Сполученими Штатами, а радше всупереч бажанню Дональда Трампа вибудувати особливі стосунки із Володимиром Путіним та іншими лідерами авторитарних режимів сучасного світу.

Коли Сполучені Штати, якщо не перебувають по інший бік барикад, так принаймні приглядаються до тих, хто перебуває на цьому іншому боці із майже неприхованими симпатіями. Тими симпатіями, які, до речі, також не приховували ці європейські політики, які всі ці роки намагалися підтримувати стосунки із Володимиром Путіним і водночас приятелювати із Дональдом Трампом.

Читайте також: "Мир через телефон", або Чи зміг Путін задовольнити Трампа?

Маю, до речі, на увазі, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який якраз напередодні цього надзвичайного європейського саміту заблокував процес європейської інтеграції України. І знову треба усвідомити, що якби не перемога Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів і тріумф ультраправих тенденцій в американському суспільстві, Орбан навряд чи пішов би на таку свідому конфронтацію з Європейським Союзом. Він усвідомлює, хто підтримує його, якщо не по той бік барикад, то принаймні серед тих, хто із симпатією придивляється до лідерів на в тому боці.

І тут європейцям також потрібно усвідомити, що робити із країнами, які перетворюються в одночасно агентів впливу і Трампа, і Путіна, і готовий заблокувати розвиток Європейського Союзу і НАТО так, щоб це відповідало одночасно інтересам як американського президента, так і його російського партнера по перемовинах.

Тому що, якщо європейцям не вдасться знайти дієві інструменти для тих у власних лавах, хто готовий діяти проти євроатлантичної та проти європейської солідарності, це може призвести до карколомних зрушень у долі самого Європейського Союзу. До кризи самого європейського проєкту, до того, що європейці дійсно виявляться заручниками домовленостей між Путіним, Трампом, Сі Цзиньпіном, а самих європейських лідерів та сам демократичний світ ультраправі й авторитарні політики XXI сторіччя нічого ні про що не будуть питати.

Читайте також: Виступ Венса в Мюнхені: перевербувати "правих"

Так що ефектний опір, як авторитаризму, так і гнітючим ультраправим тенденціям, які сьогодні опановують Сполучені Штати, це завдання для Європи номер один.

Якщо європейські лідери не зможуть із цим завданням впоратися, можна говорити про те, що вже незабаром до влади у самих європейських державах прийдуть підтримані Ілоном Маском, Джей Ді Венсом та іншими ультраправими політиками Сполучених Штатів постфашистські політичні сили й континент швидко почне скочуватися до своєї долі сторічної дивини, коли у 30-ті роки XX сторіччя його долю визначали Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні та інші ультраправі політичні діячі, які були у серйозній конфронтації з ультралівими країнами та рухами, з якими вони також, як ми знаємо, в певний момент знайшли спільну мову.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
Росія
ЄС
політика
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Емманюель Макрон
НАТО
США
Віталій Портников
переговори з РФ
Марк Рютте
Дипломатія
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-9.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
17 лютого
09:38
F-16
Канада передасть Україні додаткові авіасимулятори F-16
09:36
Ексклюзив
Противник намагається наповнити місто своєю піхотою: представник пресслужби 24-ї ОМБр про ситуацію в Часовому
09:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:08
ППО
Українська ППО вночі знищила 83 зі 147 російських БПЛА
09:07
пожежа на НПЗ
У РФ заявили про атаку безпілотників на Ільський НПЗ
09:03
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Військові РФ займатимуть топові посади в "адміністрації" Луганщини: нова програма окупантів
09:02
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі окупанти урочисто відкрили музей радянському кату Жданову, - Андрющенко
08:55
Оновлено
Київ без світла, блекаут
В Україні 17 лютого запровадили аварійні відключення світла
08:36
Оновлено
Атака на Київщину 17 лютого
РФ атакувала Україну дронами: руйнування зафіксували на Запоріжжі, Полтавщині і Сумах, у Харкові і на Київщині є постраждалі
08:34
Дональд Трамп
Трамп готовий дозволити Європі купувати американську зброю для України, – Bloomberg
08:28
Світло
У Херсоні через російські обстріли відсутнє світло у кількох районах
08:08
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку, всього за добу на фронті – 129 боєзіткнень
08:03
окупанти
Окупанти залякують неплатників податків відправкою на фронт, – ЦНС
07:58
Олаф Шольц
"Ми не допустимо цього": Шольц заявив, що не дозволить демілітаризувати Україну
07:45
Ворог вночі вдарив з артилерії по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали четверо цивільних
07:36
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій
07:23
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні Росія втратила 1530 солдатів та десятки одиниць техніки
07:11
Системи радіоелектронної боротьби - ілюстрація
Підсипав цукор у паливний бак: агент "Атеш" в армії РФ вивів з ладу ворожий РЕБ
06:49
Марко Рубіо
Україна і Європа будуть залучені до переговорів з РФ, - держсекретар США Рубіо
05:44
Кір Стармер
Велика Британія готова відправити свої війська в Україну, - Стармер
00:12
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з Путіним
2025, неділя
16 лютого
23:20
Оновлено
Баскетболіст "Дніпра" Володимир Конєв
Баскетболіста збірної України Конєва затримав ТЦК під час виїзду на матч до Латвії: яка причина і чим це завершилося
23:06
Так званий прем’єр “ДНР” Євген Солнцев (крайній праворуч) під час підписання інвестиційної угоди з китайцями
Китайські компанії ведуть будівельний бізнес в окупованій частині Донеччини, - ЗМІ
23:05
Оновлено
трамп путін
Без України та Європи. Делегації Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії 18 лютого, - росЗМІ
23:00
Українські сили розбили колону російських танків із прапорами СРСР на Курщині
22:20
Ексклюзив
Україна НАТО
"Треба зробити те, що стримуватиме Путіна": Курт Волкер про гарантії безпеки для України, якщо це не членство в НАТО
22:12
Короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну в Україні з Рудинським у головній ролі отримав премію BAFTA
21:45
Оновлено
Петро Порошенко
Порошенко назвав 26 жовтня датою виборів. Арахамія відповів йому про 6 місяців після воєнного стану
21:38
Зеленський прибув з візитом до Арабських Еміратів
Зеленський прибув з візитом до Арабських Еміратів
21:29
Марко Рубіо
Наступні дні та тижні засвідчать, чи готовий Путін піти на поступки, - держсекретар США Рубіо
21:28
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Ця угода все рівно буде підписана": Яценюк про допомогу від США в обмін на корисні копалини
21:16
Ілюстративне фото
Європейські лідери під час зустрічі у Парижі обговорять автоматичний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир’я, - The Guardian
20:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Миколаєві ударом росіян по ТЕЦ повністю знищено електрогенерацію
20:44
Ексклюзив
росія, Китай
"Поки в Росії і Китаї авторитарний режим, вони будуть довіряти більше один одному, ніж Вашингтону": експерт Єфремов
20:36
Євген Рогачевський з сином
Гітарист з гурту "ВВ" Рогачевський розповів про службу в ЗСУ разом зі своїм сином
20:31
Саудівська Аравія
Україну не запрошено на американо-російські консультації у Саудівській Аравії, - BBC News
20:11
Ексклюзив
сектор Гази
"Реалізувати ідею створення двох держав": міжнародник Семиволос про вирішення питання з палестинцями у Газі
20:09
Огляд
Вибух на підстанції
Атака на Липецьк, вибух у Московській області та пожежа у Калузькій області РФ: де у ворога вибухало та палало цього тижня
20:04
OPINION
Криза дитячого читання як частина освітньої кризи
19:44
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День третій. Головні події і заяви
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV