Всі ці питання зараз матимуть відповіді, залежно від поведінки НАТО загалом і ключових членів альянсу зокрема. Точніше, від рішучості дати відповідь. Зброєю. Справді пекельними санкціями. Зміною стратегії щодо взаємодії з російськими терористами.

Якщо відповідь буде рішучою, то це може стати початком кінця імперії. Як це вже було з СССРом.

Якщо млявою і слабкою, то це неодмінно розвʼяже варварам руки і якийсь із наступних ударів може стати ядерним. Путін чітко показав, що для нього немає межі зла.

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Для рішучого кроку західним політикам доведеться пожертвувати власними інтересами та популярністю, проте результатом стане спокійне життя після руйнування відродженої (в тому числі на європейські гроші) імперії зла. Нерішучість призведе до значно більших жертв і не лише в Україні. Метою Путіна, як і його союзників-диктаторів, є кінець Європи й нівелювання Америки.

Ми всі зараз на роздоріжжі. Україна чітко розуміє, яким шляхом іти. Цивілізований світ має нарешті визначитись — його доля також вирішується в ці дні. Варвари знищили Рим, який з розманіженими та розбещеними елітами не зміг протистояти грубій руйнівній силі.

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Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

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