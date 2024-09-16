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OPINION

Удари по РФ: у мізках росіян ескалація вже відбулася

16 вересня, 2024 понедiлок
12:00
Погляд

Удари далекобійними ракетами по території РФ вже кілька тижнів постійно в фокусі російської пропаганди

Зміст

І тут зверну увагу на такі важливі, з мого погляду, моменти.

1. Російська пропаганда вже розповіла населенню РФ, що дозволи на удари своїми ракетами Захід не тільки вже дав Україні, а навіть, що ці ракети вже застосували по території РФ. Тобто, в тій реальності, в яку пропагандисти занурили РФ, вся ескалація вже відбулася.

Адміністрація Байдена переживає, щоб ніхто не подумав, ніби США беруть участь в війні проти РФ.

Так от, Пєсков прямо заявляє, що офіційна позиція РФ така, що США вже учасник війни. І запевнення, і вмиротворення Кремль не гребуть.

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І це важливо, тому що для режиму Путіна все вже сталося, населення РФ вже чекає якоїсь реакції, відповідно, чи щось там оголосить офіційно Байден, чи не оголосить, а все одно ескалації з боку РФ це не зупинить. Тому що Кремль вже цю ескалацію розпочав і превентивно застосовує риторику на виправдання.

2. На мою думку, режим РФ також вже спланував свої подальші дії з ескалації. Це видно з тієї риторики, яку на виправдання цього застосовують російські пропагандисти. А зараз пропагандисти виправдовують державний тероризм РФ.

Тому припускаю, що головними засобами режим РФ далі бачить здійснення терактів, зокрема й на території країн Заходу. Підтримку терористичних та підривних груп. І системний терор цивільного населення України. Відповідно, саме це стане головним викликом в найближчі місяці.

Джерело

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
пропаганда
зброя для України
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