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OPINION

Угорські медіа запопадливо відбілюють Путіна

Віктор Каспрук
18 січня, 2024 четвер
18:00
Погляд Віктор Каспрук

Угорська преса все більше і більше нагадує інформаційну філію Кремля

І явно випереджає усіх Magyar Nemzet – найвпливовіша газета в Угорщині. Варто пригадати, що Magyar Nemzet (Угорський народ) вважається неформальним рупором пропутінського режиму прем’єр-міністра Віктора Орбана.

В ній було надруковано матеріал "Az ukrajnai háborúról beszélt Putyin kilencvenéves tanára" ("Дев’яносторічна вчителька Путіна розповіла про війну в Україні"). Який  подається довірливому читачу так, що якби не знати, що це угорське видання, то цілком можна було б подумати, що ви читаєте російські РИА Новости, ТАСС або ж Ura.ru.

Власне саме з цього Ura.ru й взятий текст статті, який адаптувала Крістіна Едіт  для газети Magyar Nemzet. Схоже, що цей матеріал подається в Угорщині для олюднення "світлого образу" російського диктатора Путіна, який веде "визвольну війну", щоб звільнити Україну від українців.

Тут же подається фото Путіна, що ніжно обнімає свою колишню вчительку, а та прямо мліє в обіймах кривавого деспота, на руках якого вбивства невинних українських дітей, і сотень тисяч громадян України, які вже ніколи не побачать майбутню весну.

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Але для Magyar Nemzet це немає ніякого значення. Для цієї газети важливо, щоб її читачі повірили в "миролюбність" Путіна, якого українці просто змусили розпочати війну, бо в іншому випадку Україна була "поглинена НАТО".

Газета пише: "Віра Гуревич, колишня вчителька президента Росії Володимира Путіна, у своєму новорічному виступі привітала "спецоперацію", розпочату проти України, і водночас побажала російським солдатам, які воюють на фронті, якнайшвидше повернутися додому".

Далі угорська, зазначимо, а не путінська газета виділяє великими червоними літерами частину звернення колишньої вчительки Путіна. А саме: "Шановні захисники, щиро вітаю вас з Новим роком. Бажаю сили та здоров’я. І багато мужності та наполегливості". Що мусить донести до угорців в глибинці, які "справедливі" і "загальнолюдські цінності" захищають ці "мужні" захисники. Загарбавши майже одну п’яту території суверенної держави України, перетворюючи на руїни її міста і села та вбиваючи українців.  

Далі в статті зазначається: "Віра Гуревич у своїй промові також висловила сподівання, що війна закінчиться найближчим часом. "І ви повернетеся з перемогою до своїх родин", – додала вона у своєму зверненні до воїнів". Ну це "нормально" для колишньої вчительки називати російських терористів, які окупували чужі землі, "воїнами"? Хоча про яку таку "перемогу" цих воєнних злочинців мріє ця особа в такому поважному віці?

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Наразі вчителька Гуревич, яка потім працювала в міліції й пішла на пенсію в чині капітана, явно пропустила ще декілька пропагандистських пасажів, які могли прикрасити її одкровення. Ще вона б мала сказати щось на кшталт: "Мій учень увібрав у себе усе те найкраще, чого я його навчила в радянській школі. І він втілює в житті усі надбання, які я та інші педагоги заклали в нього ще в юному віці".

Magyar Nemzet продовжує: "Вірі Гуревич цього року виповниться 91 рік. Вона викладала Путіну в середній школі № 193 Санкт-Петербурга. У своїх промовах президент Росії вже кілька разів вказував, що Гуревич мала на нього великий вплив, а літня колишня вчителька неодноразово згадувала, що Путін не завжди був зразковим учнем, але став успішним політиком".

Ну просто таки кришталево чесна вчителька цього терористичного монстра. А могла розповісти й таке: "Путін завжди був не тільки відмінником. Він чемно ставився до старших, купував для них батони в хлібному, якщо  пенсіонери захворіли, переводив молодших школярів через дорогу, коли поруч не було старших, і заступався за дівчаток, коли їх у школі задирали хлопці-хулігани".

Але стоп, чому цей спогад  Віри Гуревич – "Путін не завжди був зразковим учнем, але став успішним політиком", так відрізняється від оригіналу, котрий поданий в Ura.ru. Невже інформаційних поденників Віктора Орбана змушують цензурувати надруковане в російському виданні?

А в Ura.ru написано таке: "Вірі Гуревич 90 років. Коли Путін навчався у середній школі у Ленінграді, вона була його класним керівником. Президент Росії неодноразово зазначав, що вона сильно вплинула на нього. У шкільні роки, як зазначала сама Гуревич, Путін був хуліганом, проте пізніше він перетворився на успішного випускника".

Magyar Nemzet самочинно замінила "Путін був хуліганом, проте пізніше він перетворився на успішного випускника" на більш толерантне висловлювання –  "Путін не завжди був зразковим учнем, але став успішним політиком". Тобто для угорських соратників Москви дуже важливо, щоб ніхто в Угорщині не міг і подумати, що Путін був колись хуліганом-відморозком, а пізніше перетворився на геноцидника-президента. 

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Не можна нічим затьмарювати світлий образ політичного патрона Віктора Орбана. Можливо, мине ще трохи часу й Орбан сам замовить оцій Крістіні Едіт книгу про молоді роки Путіна. Відповідну назву можна дуже швидко підшукати. Наприклад, "Дитинство, отроцтво і юність президента Путіна".

Щоб кожен, хто постійно голосує за довічного прем’єра Віктора Орбана, міг ознайомитися з біографією його друга Путіна, цього "видатного діяча сучасності". Орбану-мільярдеру не варто скупиндяритися на втілення такого величного інформаційного проєкту.  

Тут й  Віра Дмитрівна може стати в пригоді реалізаторам подібного пропагандистського задуму. Але робити це потрібно швидко. Бо тоді ще можна встигнути та видати велику книгу вчительки Гуревич під назвою "Як я навчала президента Росії".

Основою такої роботи спроможні стати оприлюднені спогади самої Віри Гуревич "Володимир Путін. Батьки. Друзі. Вчителі". Якщо, звісно, повністю викинути звідти будь-які згадки, як він покалічив свого однокласника або те, що коли вчителька запитала його навіщо він це зробив, він їй відповів: "Віро Дмитрівно, є люди, які жодних слів не розуміють чи не хочуть розуміти. Вони розуміють лише силу".

А також необхідно зачистити з цих спогадів й іншу компрометувальну Путіна інформацію, що на уроках маленький Вовочка постійно лазив під парту, як закінчив 4-й клас з двома двійками – з музики та малювання, вступив до піонерів не в третьому, а у шостому класі, і, з великого розуму, на випускному на спір спробував з’їсти 20 тістечок. Але не зміг і надірвався.  

Так само Путін надірветься, коли намагається "з’їсти" Україну. І тут його примітивні розрахунки на свою винятковість виявляться фатальними  для нього.

Дивує одне. Фактично повністю контрольована Орбаном угорська преса працює на Путіна і відверто підтримує війну Москви в Україні. Невже цього впритул не бачать в Європейському Союзі і НАТО? Чи може це новий "європейський стандарт" – не звертати жодної уваги на те, що Угорщина остаточно перетворюється на союзника Росії у Європі?

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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