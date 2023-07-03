У найбільш впливовій угорській газеті "Magyar Nemzet", яку вважають неформальним рупором влади Віктора Орбана, з’явилася стаття Отто Гайдіча "Európa elrablása" ("Викрадення Європи"). Написана угорським пропагандистом, який явно вчиться у своїх російських колег, вона відбиває усі аспекти антиукраїнських настроїв нинішнього орбанівського політичного істеблішменту та викликає багато запитань.

Так Отто Гайдіч пише: "П’ятдесят мільярдів євро. За повідомленням газети, стільки Брюссель виділив би на підтримку української контратаки. Це майже половина загального річного бюджету нашої країни. Угорщина є членом Європейського Союзу, а Україна – ні. Варто сказати про це тут, перш ніж виявиться, що все навпаки. Як уже виплеснув це пан Верхофштадт щодо нас у своєму гарячковому сні, тобто коли марив про те, що угорців треба негайно викинути, а українців прийняти до громади. Але, на щастя, ця версія існує лише в його маленькому мозку".

Тут Гайдіч явно перекручує факти, коли заявляє про що ця сума може бути виділена Євросоюзом на "підтримку української контратаки". Адже в реальності мова йде про можливе виділення коштів для визволення міжнародно визнаних українських територій від московських загарбників і відбудови України. І орбанівський експерт про це не знати не може. Відчувається, що для офіційного Будапешта, який всіма своїми діями на міжнародній арені постійно демонструє, що він давно вже є не тільки членом НАТО і ЄС, а й союзником Москви, важливо, щоб Україна опинилася сам на сам з Російською Федерацією.

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При цьому цього експерта анітрішки не хвилює, що за час довготривалого правління Орбана, фактично відбулося викрадення Путіним Угорщини з Європи. І що після цього буде далі? Оскільки не може Угорщина довго всидіти на двох стільцях. Рано чи пізно їй доведеться зробити свій остаточний вибір – з ким вона з Брюсселем, чи Москвою. Хоча це важливе питання, поки що, підіймалося в ЄС декім на неофіційному рівні, незабаром в Євросоюзі його можуть поставити руба, і явно Угорщина від цього не виграє.

Але Гайдіч жаліється, що "На відміну від попередніх фінансових пакетів, призначених для України, поточний Єврокомісія фінансуватиме коштом внесків держав-членів, тобто вони не будуть позичати на ринках, а зобов’яжуть усіх робити додаткові виплати. Для цього необхідно внести зміни до семирічного бюджету, створивши гарну можливість для агітації перед парламентськими виборами".

Дотаційна держава, яка весь час отримувала великі мільярдні вливання від Європейського Союзу, тепер чекає на нові надходження від ЄС, а їх може й не бути. Саме тому режим Орбана запускає своїх пропагандистів, які для орбанівського потенційного електорату здатні, не моргнувши й оком, обґрунтувати будь-що.

І цей пропагандист бідкається, що в Євросоюзі можуть зобов’язати Будапешт "робити додаткові виплати" для України, а це може бути розцінено Путіним як недружній крок Орбана, не говорячи про те, на які дії після цього готова буде піти Москва. Можливо, й на оприлюднення певних таємних документів, які так довго і надійно тримають угорського прем’єра на гачку його московських “друзів.

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Отто Гайдіч далі зазначає: "Для тих платників податків, які після тривалих зволікань, умов множення на поділ, виконання віх, супервіх, принизливих процесів вертикальних і горизонтальних процедур не отримали жодної копійки з належних їм ресурсів. Ті угорці, які змушені миритися з подібним цинізмом, також можуть поплатитися. Ніби з ними немає нічого поганого, коли вони розглядають особливості стану верховенства права, демократії та корупції окремо, але, на думку глобалістських угорофобських лівих еліт, загальна картина все ще гнітюча і спонукає до роздумів. Неминуче постає питання: чи не просто вони витрачали наші гроші на свої ігри в Україні?".

Орбаніст цинічно визначає криваву війну Росії в Україні за якісь такі абстрактні "ігри в Україні". Але стоп, щось до болю нагадує його фраза про "глобалістських угорофобських лівих". Так це ж не що інше, як калька з пропагандистських штампів, котрі масово поширюються на російському телебаченні та ЗМІ. А саме про "зоологічну русофобію", якою там пояснюють буквально все, що не подобається диктатору Путіну, котрий засів у Кремлі.

Ну ще трохи, і в угорській пресі може з’явитися новий політичний штамп – про "зоологічну угорофобію", коли мова піде про щось таке, що дуже не подобається їхньому вічному прем’єру Віктору Орбану. Ну наприклад таке: "Підтримуючи Україну, Америка і Європа виявляють "зоологічну угорофобію", адже гроші надані українцям можна було б куди краще використати, передавши їх Угорщині". Ну і далі в такому ж дусі. Якщо вже переймати пропагандистський досвід Москви, то потрібно не розмінюватися на дріб’язки, а наслідувати буквально усе.

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Ну, а далі твердження автора статті можна було б легко переплутати з опусом у якомусь державному російському виданні, якби не знати, що цей матеріал з’явився саме в Угорщині. Він підкреслює: "Розуміємо, нові ліві, неомарксисти, прогресисти, тобто духовні спадкоємці більшовиків, хочуть для України зіграти надзвичайно солідарного і безмежно людяного доброго чоловіка та профінансувати це, накидаючи ще один значний тягар на шию європейських громадян. По суті, вони без вагань визнають, що хочуть змусити країни-члени союзу заплатити за проксі-війну Америки проти росіян на українській землі. Хтозна-чим вони живлять свою гординю, думаючи, що поки вони позбавлять нас належних нам ресурсів, ми будемо добровільно і співаючи підмітати горище, щоб їм було за що продовжувати війну до останнього українського солдата, що впаде".

Вам ці визначення угорського експерта нічого не нагадують? Та все це ми могли прочитати в російській пресі, чи почути на московському телебаченні. І про "проксі-війну Америки проти росіян на українській землі", і про "війну до останнього українського солдата". Невже Отто Гайдіч отримує російські "темники" напряму з Кремля, минаючи ідеологічні орбанівські установи?

Якщо це дійсно так, то цілком можна зробити припущення, що російська агентура в Угорщині почала ігнорувати чинний режим. А це вже несе безпосередню загрозу владі Віктора Орбана. Оскільки, в такому разі, в Угорщині Москва починає розгортати свої паралельні структури, ігноруючи при цьому структури офіційні. І на це б у Будапешті мали б звернути увагу.

На думку Отто Гайдіча: "Згідно з нашим уявленням, той, хто служить іноземним інтересам за гроші іноземця, є зрадником. Той, хто не отримує грошей, та ще й платить за те, щоб знищити своє, той вироджений дурень і темний лиходій водночас. Але це зараз роблять господарі Європи, вони зраджують усіх мешканців старого континенту, вони втягують народи, що живуть тут, у борг, роблять їх слабкими, щоб служити антиросійським інтересам приватної грошової імперії, при цьому вони не усвідомлюють, що поспішають на власну загибель.

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Вони засліплені обіцянками величезних прибутків від майбутньої реконструкції, але потрібно добре знати, що на іншому кінці будуть набагато сильніші пси, ніж ослаблена Європа.

Тож підкреслимо, що той, хто хоче віддати п’ятдесят мільярдів євро на продовження кривавого вбивства, здатний на набагато більшу мерзенність. Наприклад, витягнути їх з чужих кишень".

Автор не приховує свого бажання припинити російсько-українську війну на умовах Путіна, а для цього потрібно, не більше, ні менше, щоб Захід перестав допомагати Україні. Він так переживає, щоб не було "антиросійських інтересів" в європейській політиці, що вже й не приховує угорських промосковських цілей. А говорячи про "продовження кривавого вбивства", має на увазі не припинення війни в Україні, а українську капітуляцію і втрату нашою державою своєї територіальної цілісності та незалежності.

Зрозуміло, що свою статтю Отто Гайдіч писав для внутрішнього угорського користування, проте, коли її прочитають в інших країнах, то має стати ще більше зрозумілою пропутінська політика, яку тепер продукують еліти в Угорщині. Ще раз пригадаймо основні політичні меседжі цього орбанівського писаки. Отже: це "глобалістські угорофобські ліві", "продовжувати війну до останнього українського солдата", "служити антиросійським інтересам", "продовження кривавого вбивства".

Збіги з московською пропагандою просто таки вражають. Яким таким інтересам служить сам пан Гайдіч, коли він так методично і послідовно повторює ці московські кліше?

З усього цього можна зробити висновок, що поступово, але незворотно колись найкраща угорська газета "Magyar Nemzet" перетворюються на відповідник газети "Правда" часів комуністичного генсека Брежнєва. Прем’єр Віктор Орбан готує Угорщину до вступу до путінської моделі Радянського Союзу? Тільки в такому разі можна зрозуміти перетворення керованої ним країни на маріонетку Росії.

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Якщо ж ні, то чого насправді добивається Орбан? Ще трохи й угорці легко можуть позбутися членства в ЄС і НАТО. Чим він, в такому разі, збирається замінити ці структури, незрозуміло. Чи він хоче таким чином привести Угорщину в Євразійський економічний союз, керований Російською Федерацією?

Якби там не було, але феномен Віктора Орбана згодом будуть аналізувати в європейських підручниках з політології. Бо це тільки він спромігся перетворити економічно стабільну державу Європи на країну, яка вже не здатна нормально функціонувати без постійних фінансових вливань з Євросоюзу та енергетичних подачок Росії. Звідси й заклики його інформаційних посіпак не надавати Україні допомогу, а зберегти ці гроші для Угорщини. І хоча це у них навряд чи спрацює, але кремлятники так стараються.

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Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

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