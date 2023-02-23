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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Гуляш по-орбанівськи непотравний

Ігор Гулик
23 лютого, 2023 четвер
20:08
Погляд Ігор Гулик

"Одної й тої самої". Кожного разу, коли новинна стрічка приносить свіжі "розумування" прем'єра Угорщини або його підлеглих, згадую назву збірки Тараса Прохаська

Одної й тої самої, — варто було б змінити платівку, або принаймні перевернути її… Бодай додати новий інгредієнт до традиційної мадярської страви, аби освіжити посмак.

"Пастух" усіх угорців (назва "гуляш" з мадярської перекладається саме як пастух. – Авт.) вже не дивує затятою полемікою з "імперським" Брюсселем (ну, звісно, Євросоюз – слабка подоба Австро-Угорської імперії!). І впертим намаганням спотворити фокус у поглядах на російську агресію в Україну. Як оце недавно висловився міністр закордонних справ Петер Сійярто: "Було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше". Звісно, було б чудово, але в одному випадку: якби "американці" розпочали цю безпрецедентну війну.

За версією самого Віктора Орбана, "війну роздмухує" ненависний йому ЄС. "Ми підтримуємо наші економічні відносини з Росією, і фактично ми рекомендуємо всьому західному світу робити те ж саме", - менторським тоном заявляє будапештський "пацифіст", не забуваючи при тому безсоромно доїти Унію, коли йдеться про наповнення бюджету своєї країни. І здіймає всесвітній ґвалт, коли Брюссель починає резонно комизитися, вказуючи на розсинхрон загальноєвропейської політики з зигзагуватовою траєкторією Угорщини. І не тільки у справі підтримки України, а й в авторитарних нюансах внутрішніх орбанівських стратегій.

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Останнім часом угорського прем'єра нещадно критикували за відверто расистські філіппіки. Так було, до прикладу, коли Віктор Орбан у промові у румунському місті Беїле-Тушнад виступив проти змішування європейських і неєвропейських рас. Коли цивілізовані політики гнівно відреагували на цей, з дозволу сказати, селекціонізм, угорець безневинно відрізав, мовляв, "буває", "я іноді щось незрозуміло формулюю".

Останнім часом Орбан взявся досліджувати походження слов'янських народів, розпатякуючи про "неслов'янськість" болгар та поляків. Ця тема йому так "болить", що днями він взявся переконувати той же Брюссель у марності втручання у російсько-українські "справи", мовляв, це війна "між двома слов'янськими народами". Або дунайський "етнограф" знову щось "незрозуміло сформулював", або й маємо тупу расистську провокацію, свідомий акцент на "вищості" європейців щодо слов'ян.

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Схоже, що Орбанові розходиться на тому, аби акцентувати на "угорській самотності, унікальності" у безмежному слов'янському морі. Але ж ніхто й не зазіхає на угорський феномен, аби аж так випинати його. Що ж, з Орбана етнограф, як зі Сталіна – мовознавець.

Схоже, що Орбанові розходиться на тому, аби акцентувати на "угорській самотності, унікальності" у безмежному слов'янському морі. Але ж ніхто й не зазіхає на угорський феномен, аби аж так випинати його. Що ж, з Орбана етнограф, як зі Сталіна – мовознавець

Але якщо вже він вдається до таких макабричних аргументів, то мушу зауважити, що угорці набагато ближчі за походженням до росіян, бо починалися з маси угро-фінських народів. "Чудь і мєря", - зафіксували це літописці. І свою пихатість ("Ми (угорці. - Авт.) не змішана раса… і ми не хочемо ставати змішаною расою") Орбан може тримати при собі…

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Активність Орбана хай не видається дивною. Те, що я недавно дуже обережно припускав, а саме – реальність певних домовленостей між офіційними Будапештом та Москвою з поділу України, Польщі, Словаччини, — вже вийшло на рівень публічності. Ви гадаєте, що ось так випадково словацький міністр закордонних справ Растислав Качер назвав угорського конспіратора "карпатським колаборантом" і послав Орбана разом з Путіним відбірним російським матом? Зовсім ні. Усім відомо, що Орбан ласий не тільки до українського Закарпаття, але й до словацьких теренів.

Ви гадаєте, що ось так випадково словацький міністр закордонних справ Растислав Качер назвав угорського конспіратора "карпатським колаборантом" і послав Орбана разом з Путіним відбірним російським матом? Зовсім ні. Усім відомо, що Орбан ласий не тільки до українського Закарпаття, але й до словацьких теренів

Звичайно, новітній "пакт Молотова Ріббентропа" став би реальністю, якби не українці. Тобто тоді, якби путінська маячня про бліцкриг утілилася, згідно з планом. Тепер, коли кремлівський дід фактично визнав провал своїх наполеонівських задумів, хитромудро пояснюючи "цілі СВО" захистом… російського суверенітету і виходом на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, Орбан почувається, як у киплячому казані з гуляшем. Утретє за століття угорські лідери, забувши про обачність, поставили не на тих союзників, утретє стали вузлом нової Осі зла.

І тепер їстимуть те, що самі заварили…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Угорщина
війна з Росією
Віктор Орбан
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