1. Нам потрібно чітко вирішити, що ми будуємо. Демократичну країну з перспективою вступу в ЄС чи бойову організацію, спільноту, чиєю метою не є процвітання громадян, але перманентна війна з РФ.

Європейську країну чи анти-Росію заради анти-Росії.

2. Відповівши на це питання, ми отримуємо відповідь, за що ми воюємо.

Особисто мені більш привабливою є ідея вступу України до ЄС, хоч і навіть через 30 років, ніж перетворення всієї країни в таку собі Палестину в центрі Європи.

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3. Якщо ми плануємо йти в ЄС, то будь-які порушення права власності відкинуть нас геть від Європи. Навіть якщо умовна конфіскація буде робитися з благою метою.

Без поваги до інституту власності європейського майбутнього не буде. А люди з грішми просто виведуть капітал туди, де є захист власності та горизонт планування.

Без економіки та грошей не буде за що годувати військо та розвивати оборонку. Зрозуміло, куди ми так дійдемо?

4. Керівникам країни потрібно тверезо усвідомити спроможності та політичні цілі.

У 1920-х і 1940-х ми програли, коли еліти будували політичні проєкти не від запиту суспільства, а проти нього.

5. Щодо ЄС. Не потрібно вигадувати велосипед, а брати зразки законів і втілювати.

Воєнний час дає можливості не возитися з тими, хто проти таких рішень. Просто, як Кемаль у Туреччині свого часу. Рішення можуть бути непопулярні, але мають бути стратегічні.

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Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.

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