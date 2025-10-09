Уникати хибного вибору
У популістів у арсеналі є хитрий прийом. Створення "хибного вибору"
Створюється надумана, хибна альтернатива, яка ще гірша за реальні дії популістів — на тлі якої ці дії виглядають якщо не добрими, то принаймні вимушеними чи адекватними ситуації.
- Чому не готувались до повномасштабного вторгнення?
- А що, треба було провокувати паніку?!
- Чому забрали гроші у громад?
- А що, хай вони стадіони будують?!
- Чому пішли на непотрібну і шкідливу суперечку з Трампом і Венсом у Білому домі?
- А що, треба було терпіти приниження?!
Прийому кілька тисяч років, але він діє. Бо люди найчастіше не задумуються, що насправді у будь-якій ситуації більше, ніж дві альтернативи. І штучно накинутий вибір вибором не є.
Бо можна і треба було робити тиху підготовку, як до 2019: розгортати війська, окопуватись, збільшувати виробництво ракет, зброї, боєприпасів. Але "важливі дороги".
Бо треба було зобовʼязати громади спрямовувати податки від військових безпосередньо до військових частин — щоб вони купували, що потрібно, зважаючи й на ціну, і на якість. Але як же годувати міндічей?
Бо обовʼязком є готуватися до міжнародних зустрічей, і знати, як вести свій сценарій, а не потрапити в чужий. Але надто солодка була спокуса поправити рейтинг на хвилі антиамериканізму.
Читайте також: Боротися чи жити в окупації. Що заважає українцям краще захищати Україну
… Цей список можна продовжувати й продовжувати. Не чеснотою, а обовʼязком влади є шукати такі альтернативи, які будуть на користь країні і її перемоги, а не рейтингу чи кишені владної команди.
А щоб влада не плутала пріоритети — потрібен контроль.
Тож, коли вам навʼязуватимуть варіант "так треба, бо нема виходу" - це просто не хочуть той вихід шукати. Або не можуть. І що гірше — хтозна...
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
