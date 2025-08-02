Передумови

Усе почалося з візиту Лаврова в Пекін, де, з великою долею імовірності, росіянам сказали, що Китай не хотів би зараз входити в велику торгову війну через Росію (КНР не дуже хоче зараз загострень в стосунках з Вашингтоном).

50% мито на Бразилію показало, що Трамп може і не жартувати, а готовий до активніших дій.

Індія почала хитатися і може прийняти рішення про відмову від російської нафти. Читайте також: Мита на Бразилію. Логіка Трампа у глобальній грі

Російські ЗМІ почали писати про розконсервування переговорів Дмітрієв — Рубіо, адже, схоже Трамп прийняв рішення про початок великого нафтового обмеження Росії, що грозить вже в найближчі місяці падінням нафтових доходів на, як мінімум, 25%.

Перспективи

На відміну від попередніх раундів перемовин, у Путіна практично немає опції зірвати переговори руками українців. І заяви про те, що потрібно віддати Херсон чи Запоріжжя виглядатимуть, як зрив переговорів самими росіянами.

Путін зараз мислить категорією "коротких кроків" і його задача, як і в усі попередні місяці — потягнути час. Це важливо, бо рішення, які можуть виникнути в ході переговорів, Росія розглядатиме як тимчасові.

Головна вимога Путіна буде зняття санкцій і повернення на європейські ринки. Саме тому активізувався Дмітрієв і саме тому російські ЗМІ почали писати про пʼятисторонню угоду Росія — Україна — Китай — США — ЄС.

Щодо України, то головними будуть вимоги провести вибори, про російську мову та російську церкву. При цьому РФ "на фронт" виставить вимоги про зупинку постачання зброї та не розміщувати миротворців, розуміючи, що миротворці не мають жодного значення, а зброя все одно постачатиметься. Їм важливо буде піти на поступки в цих питаннях і вимагати від України поступок в питання мови та церкви.

Висновки

Ми справді, вперше стоїмо напередодні можливого результативного переговорного процесу, де, виглядає, Китай починає підтискати росіян.