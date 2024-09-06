Отож, ці люди в незбагненний мені спосіб вміють отримувати від людей любов, якої їм завжди мало. І це якась чорна діра.

При цьому в момент, коли вам погано, вони будуть максимально турботливі, щоб потім вам про це нагадувати при кожній ліпшій нагоді. Про всі принесені заради вас жертви.

Додаючи, що вони дуже втомлені і їм значно гірше, ніж вам, але вони все роблять задля вас.

Вони дуже швидко підбираються близько і проголошують себе вашими друзями. Ви навіть довгий час в це можете вірити.

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Вони знають ваші слабкі місця та обов’язково ними скористаються. Вашими цінностями та ідеалами — теж.

Вони завжди в позі жертви й мученика за все найкраще. І майстри перекладання вини (навіть в тому, коли типу визнають свою).

Якщо цим людям щось не вдалося, вони щось не отримали, винними будуть усі. А на вас виллють відро окропу про несправедливість всесвіту.

При цьому люди, які ризикнуть вказати, що в розповідях не сходиться дебет з кредитом, будуть додані до божевільних або звинуваченими в тому, що ви їх хочете вистачити як божевільних.

Коротше, не дай Боже, ви помітили, що сказане суперечить реальності.

Від таких найкраще просто мовчки дистанціюватися. Тому що лише дистанціювання дозволяє вам контролювати втягнутість у цей хаос.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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