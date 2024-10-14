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OPINION

Урядові ілюзії: чому єОселя не вирішує житлову проблему

Микола Княжицький
14 жовтня, 2024 понедiлок
20:05
Погляд

Влада бадьоро звітує, що серед українців зростає популярність програми “єОселя”. На неї витратили вже 15 млрд грн. Але насправді влада пускає пил в очі, як і зі створенням Міністерства повернення українців та ухваленою Демографічною стратегією. Ніяких робочих рішень немає: лише набір гарних гасел

Зміст

Віднедавна дію цієї державної програми поширили й на внутрішньо переміщених українців. Урядовці подають цей крок як спосіб вирішення демографічної кризи. Дійсно, нині для біженців це єдина можливість взяти доступну позику, придбати власне житло і не думати про еміграцію за кордон. 

єОселя для переселенців фактично провалилася.

ВПО додали до переліку лише для галочки, щоб влада могла прозвітувати, що дбає про демографію та відновлення країни. 

Судіть самі: за тиждень було видано 280 кредитів і лише 13 із них - для внутрішньо переміщених осіб. Загалом житла потребують кілька мільйонів людей. Скільки століть треба, аби вони купили собі нове житло? 

Що і як можна зробити?

Яна Граборова з чоловіком та двома дітьми виїхали з рідного Маріуполя в березні 2022 року. Там залишили власний бізнес з перероблення м’яса та будинок. Нове життя почали на Рівненщині. В прямому сенсі цього слова: з нуля. 

Звичайно, влада одразу забула про обіцянки компенсувати знищене майно. Все, чого дочекалася родина Граборових, - це поширення дії державної програми “єОселя” на біженців. Це зробили у 2023 році, адже раніше нею могли скористатися лише правоохоронці, військові, лікарі та вчителі. Позику дають під 7%. Це - єдиний приємний бонус, бо інші умови непідйомні. 

"Держава пропонує нам взяти іпотеку в "єОселі". Але по факту, для того, щоб взяти цю іпотеку, необхідно десь знайти гроші на цих 20-30%, які просить банк на перший внесок. Коли ти починаєш життя з нуля, у тебе немає цих 20-30%. В "єОселі" будинки, які збудовані там три, чотири, п'ять років, здається. Тобто вартість квадратного метра $1000. І це будинок без оздоблення. Тобто ти маєш сплачувати, робити ремонт, сплатити 10% і жити у всьому. Ти не заїдеш з дитиною, з дітьми в будинок, де просто є цеглина. Тобі треба цю цеглину чимось шпаклювати, щось зробити за цими стінами. Це нереальні умови для пересічного ВПО", - розповідає Яна Граборова.

До того ж у родини переселенців з Маріуполя ще й соціальні виплати забрали. Згідно з новими правилами, які Уряд ухвалив цього року, всі, хто має понад 9000 грн доходу на особу, позбавляються матеріальної підтримки держави. 

Детально цю урядову диверсію проти найбільш вразливих українців – ВПО, я вже аналізував

А  тим часом ситуація з виплатами для сім’ї Граборових взагалі перетворилася на якийсь фарс. Річ у тому, що родина отримує понад 9000 грн на особу. Але це без вирахування податків, тобто брутто. І саме цю суму рахують чиновники. На руки ж виходить навіть менше ніж дозволила влада, але це вже нікого не цікавить. Про яку квартиру від держави може мріяти родина, якщо в них навіть гроші на їжу забирають? 

Граборови ще й третю дитину народили. Це і є те майбутнє, про яке нібито піклуються наші урядовці: недавно навіть цілу Демографічну стратегію до 2040 року презентували. 

Писати гарні програми таки навчилися, але ні емпатії до українців, ні відповідальності за країну в них не додалося.

За даними громадської спілки Асоціація молодих ВПО,  2022 року за програмою "єОселя" було куплено трохи більше 2 тисяч квартир, а це не тільки ВПО, а й військові, і лікарі, і викладачі.

"Я знаю людей, хто брав і хто бере цю еОселю. І це кабала. Тобто 7% ти маєш сплачувати як першочерговий внесок, плюс купа проблем", - вважає Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Способів розв'язання житлової проблеми у світі предостатньо. Україна не перша зіткнулася з такими масштабними викликами. Це пройшли в Азербайджані, Грузії та Молдові. Їм, до речі, було складніше, бо такої безпрецедентної підтримки західних урядів та міжнародних організацій вони не мали. 

Україна має розпочати програму масового будівництва дешевого житла. Це і драйвер економіки, і спосіб утримати людей від еміграції. Для цього потрібно створити Фонд відновлення демографічного потенціалу. Запустити державно-приватне партнерство для таких проєктів. Активніше працювати з міжнародними донорами, шукати додаткове фінансування.  

Координувати цю роботу, а також усі інші проєкти, що пов’язані з демографічною кризою, від житла до шкільної освіти, повинно Міністерство демографії та діаспори. 

Всі ці інструменти я передбачив в законопроєкті “Про основи державної демографічної політики”, який зареєстрував в парламенті ще влітку. Закликаю депутатів підтримати його. Нинішня війна - це перша у XXI столітті війна за демографію. Путін хоче перетворити Україну на пустку. Ми повинні зупинити його і в цьому також. 

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Суспільство
біженці
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