1. Копати. Копати в небачених масштабах на всіх можливих напрямах просування окупантів. Розбудова бетонних фортифікацій та укріплень. Укріпрайони Авдіївки та Вугледара півтора року стримують окупантів, і стали кладовищем десятків тисяч їхніх солдатів та одиниць техніки. Звідси висновок тільки один — всі прифронтові області мають перетворитись на суцільні укріпрайони.

Ми вже сьогодні маємо максимально мобілізувати зусилля на будівництво оборонних укріплень. Необхідно залучити максимум комунальної та приватної техніки та компаній. Міста з регіонів, де немає війни, мають максимально допомагати містам, яким загрожує навала окупантів. В цьому питанні навіть не треба чекати рішень зверху — переглядайте свої місцеві бюджети й копайте.

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2. Далекобійна зброя. Відсутність далекобійної зброї — одна з причин поразки контрнаступу минулого року, і без неї жодного смислу в майбутніх наступальних діях не буде. Мова зараз не йде про те, щоб бомбити Москву (що теж треба), скоріше про 200-300 км, які дозволять виносити резерви та склади ворога поруч з фронтом. Це буде підривати його оборонний та наступальний потенціал.

3. Дрони та РЕБи. Це зброя, яка визначає перебіг бойових дій. Той, хто отримає тут беззаперечну перевагу — може вирішити кінець війни на полі бою. Якщо ми не можемо отримати перевагу — то мусимо хоча б тримати паритет.

4. Мобілізація. Я про це писав і буду писати. Силова мобілізація — не пройде. Потрібно шукати інших рішень. Війна стає затяжною, а тому треба готуватись до тотальної. Інформаційна і навчальна складова відіграють більше ролі, чим спроби пакувати людей. На жаль, поки цього розуміння нема.

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5. Коаліція санкцій. За санкції треба взятись серйозно. Справа не в нових санкціях, а в дотриманні вже накладених. Має працювати потужна аналітична група, яка відстежує порушення санкцій третіми країнами, як Грузія, Киргизстан тощо. Дипломати на всіх рівнях мають ініціювати покарання для країн, які порушують накладені санкції.

6. Інформаційна оборона. Це буде рік глобального російського ІПСО проти українців. На майже всіх виборах (а це 64 країни та ЄС) вони будуть робити війну топтемою і дискредитувати нас. Потрібно об’єднати сили креативних агенцій, ІТ-компаній та наших інформаційних підрозділів у відбиванні цієї масштабної атаки. Одних Орбана і Фіцо вистачає, щоб блокувати нам допомогу ЄС. Уявіть, що їх стануть десятки.

Нездатність розставляти пріоритети веде до краху.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист