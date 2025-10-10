Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Утримати темп, momentum

Ростислав Павленко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
14:00
Погляд

Momentum. Це слово в сучасній англійській означає "темп", "поступальний рух". Сенс у тому, щоб не зупинятись. Коли процеси набули швидкості, і секрет успіху — у нестримності

Зміст

Саме цього поки бракує для того, щоб зламати російський бульдозер. Бо коли його зупинили у 2022, забракло техніки й боєприпасів, щоб розвинути успіх. Про помилку з розпиленням ресурсів у 2023, що не дозволила прорвати оборону ворога, теж сказано чимало. Зокрема і Головнокомандувачем Валерієм Залужним, який мусив тоді виконувати "геніальні" ідеї політичного керівництва.

Блискучим зухвалим операціям Сил оборони в Росії — від атак на Кримський міст до "Павутиння", яке точно вже увійшло в усі підручники - теж бракує саме цього: продовження. Ворог ресурсний (принаймні поки що), відновлюється і, якщо не добити, знову встає та убиває.

Зараз нарешті напрацьований ресурс для тривалих дальніх ударів углиб російської території. Цифри втрат ворога радують око. Уражені 38% обʼєктів нафтової промисловості, пальне зникає в цілій низці регіонів, залізничні перевезення балансують на межі… 

Це при тому, що виробництво нафтопродуктів упало "лише" на 10%, що Росія далі знаходить шляхи обходити санкції й влаштовувати масштабні провокації вже проти країн НАТО. 

Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ?

Не кажучи вже про продовження обстрілів різних регіонів України, намагаючись врешті зруйнувати енергетичну (зокрема газову) інфраструктуру, і залякати населення. І мʼясні штурми на фронті під зливами дронів, бомб і ракет, з повзучим "віджиманням" території.

Це означає, що ламання цього бульдозера потребує постійного нарощування тиску. Підвищення темпу. Щоб не встигали оговтатись, відремонтуватись і відновитись.

Коли буде досягнуто такої спроможності, зʼявиться надія на мир.

Що потрібно для цього?

Ключ — обʼєднання ресурсів і можливостей для ефективного збільшення власного виробництва, залучення інвестицій і допомоги союзників.

Працювати "на трієчку", на 7 з 12 - недостатньо.

Бо не дозволяє втримати темп, momentum. Бо до розпачу шкода геніальних проривів, з яких не встигають розвинути успіх. Сили оборони свою роботу роблять відмінно. Питання — за роботою над забезпеченням у тилу.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Новини
Економіка
Україна
Росія
газ
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
