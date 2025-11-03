УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
В Укрзалізниці забирають гроші, примушують до безплатного надання послуг
1. Укрзалізниця є важливою частиною національної стійкості.
2. Укрзалізниця ледве жива: тарифи нижче собівартості ("соціальні"), грошей не вистачає, локомотивів та вагонів не вистачає.
3. Укрзалізниця має проблеми з квитками, бо дивися попередній пункт.
4. Укрзалізниця все частіше стає об'єктом російських атак в рамках стратегії підриву стійкості України.
5. Укрзалізниця вивозить завдяки людям, що там працюють, — так само як і все решта в Україні.
6. У цій ситуації треба Укрзалізниці давати державні субсидії, брати міжнародні кредити під державні гарантії, купувати обладнання для розширення обсягу, підіймати тарифи на преміальні послуги тощо -- всіма способами забезпечувати фінансову живучість стратегічного підприємства.
Замість того робиться все навпаки — в Укрзалізниці забирають гроші, примушують до безплатного надання послуг, штучно збільшують попит (не підтриманий грошима), тобто просто вбивають стратегічне підприємство.
Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
