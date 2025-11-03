Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
OPINION

УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?

Валерій Пекар
3 листопада, 2025 понедiлок
10:02
Погляд

В Укрзалізниці забирають гроші, примушують до безплатного надання послуг

Зміст

1. Укрзалізниця є важливою частиною національної стійкості.

2. Укрзалізниця ледве жива: тарифи нижче собівартості ("соціальні"), грошей не вистачає, локомотивів та вагонів не вистачає.

3. Укрзалізниця має проблеми з квитками, бо дивися попередній пункт.

4. Укрзалізниця все частіше стає об'єктом російських атак в рамках стратегії підриву стійкості України.

5. Укрзалізниця вивозить завдяки людям, що там працюють, — так само як і все решта в Україні.

6. У цій ситуації треба Укрзалізниці давати державні субсидії, брати міжнародні кредити під державні гарантії, купувати обладнання для розширення обсягу, підіймати тарифи на преміальні послуги тощо -- всіма способами забезпечувати фінансову живучість стратегічного підприємства.

Замість того робиться все навпаки — в Укрзалізниці забирають гроші, примушують до безплатного надання послуг, штучно збільшують попит (не підтриманий грошима), тобто просто вбивають стратегічне підприємство.

Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
2 листопада, 2025 неділя
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
Автор Валерій Пекар
1 листопада, 2025 субота
З якими сподіваннями світ входить у листопад
11:06
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Унаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох областях: ситуація в енергосистемі 3 листопада
10:28
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в російському Саратові, - ЗМІ
10:26
Ексклюзив
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
10:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада
10:00
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують, - волонтерка з Польщі Зах
09:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
09:41
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро
09:00
Оновлено
землетрус в Афганістані
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:01
OPINION
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:50
Ексклюзив
Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
21:41
Сергій "Африка" Матіясевич
Підкорив Кіліманджаро, вивчав старіння в Інституті герантології: на столичній Оболоні провели в останню путь воїна-добровольця Сергія Матіясевича, що воював з 24 лютого 2022 року
21:20
Ексклюзив
Україна Польща
Поляки завжди намагатимуться допомогти Україні, - волонтерка з Польщі
21:10
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
20:59
Ексклюзив
Олександр Краєв
Виведення військ США зі східного флангу НАТО - це не підігрування агресору, - експерт-міжнародник Краєв
20:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії
20:32
Двоповерховий автобус маршруту №57 (Київ)
У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
20:05
OPINION
Про збиті пріоритети: Українська армія — це не про заробітки
20:04
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" узяв реванш над "Динамо": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
19:45
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі
19:27
Реклама кінофестивалю "Молодість" (Київ, 2025 рік)
Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він
19:00
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Кубілюс: Для Європи надзвичайно важливо мати українські оборонні спроможності
18:23
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
18:01
OPINION
У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим
17:55
Зохран Мамдані зі своїми виборцями
Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
Більше новин
