1. Укрзалізниця є важливою частиною національної стійкості.

2. Укрзалізниця ледве жива: тарифи нижче собівартості ("соціальні"), грошей не вистачає, локомотивів та вагонів не вистачає.

3. Укрзалізниця має проблеми з квитками, бо дивися попередній пункт.

4. Укрзалізниця все частіше стає об'єктом російських атак в рамках стратегії підриву стійкості України.

5. Укрзалізниця вивозить завдяки людям, що там працюють, — так само як і все решта в Україні.

6. У цій ситуації треба Укрзалізниці давати державні субсидії, брати міжнародні кредити під державні гарантії, купувати обладнання для розширення обсягу, підіймати тарифи на преміальні послуги тощо -- всіма способами забезпечувати фінансову живучість стратегічного підприємства.