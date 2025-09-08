Не тауруси, не військові контингенти, не винищувачі, які б допомагали відбивати ворожі атаки. 20 мільярдів євро.

І де Путін бере гроші на війну? Сам не знаю. Головне: збиратися на нараду і створювати коаліції охочих, стурбованих, рішучих, потужних і мегапотужних. І за кожної незрозумілої ситуації чмурити Трампа.

У 1943 - 1945 союзники нищили промислові потужності рейху. А зараз фінансують убивць.

Якщо почати із себе і зазирнути в дзеркало, все стає очевиднішим. Але у кривому дзеркалі світ кращий, бо ти ні в чому не винен.

Читайте також: "Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн

Так спокійніше жити та споживати російські вуглеводні. Ну та, і нафтопровід "Дружба" не обовʼязково нищити на території ворога, можна просто перекрити кран на власній території. Вибухів ефектних не буде, але результат стовідсотковий.

Як каже Мерц: "Війна ще надовго". Та звісно, так можна роками воювати: фінансуєш Росію і надсилаєш фото зруйнованих будинків Трампу. Формула дієва і безпрограшна.

Тільки України в цій формулі нема.

Джерело

Про автора. Василь Зима, український журналіст, телеведучий, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.