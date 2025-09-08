В якій формулі немає України
ЄС у 2025 році заплатив режиму Путіна 20 мільярдів доларів за енергоносії. Це окрім інших виплат
Не тауруси, не військові контингенти, не винищувачі, які б допомагали відбивати ворожі атаки. 20 мільярдів євро.
І де Путін бере гроші на війну? Сам не знаю. Головне: збиратися на нараду і створювати коаліції охочих, стурбованих, рішучих, потужних і мегапотужних. І за кожної незрозумілої ситуації чмурити Трампа.
У 1943 - 1945 союзники нищили промислові потужності рейху. А зараз фінансують убивць.
Якщо почати із себе і зазирнути в дзеркало, все стає очевиднішим. Але у кривому дзеркалі світ кращий, бо ти ні в чому не винен.
Читайте також: "Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн
Так спокійніше жити та споживати російські вуглеводні. Ну та, і нафтопровід "Дружба" не обовʼязково нищити на території ворога, можна просто перекрити кран на власній території. Вибухів ефектних не буде, але результат стовідсотковий.
Як каже Мерц: "Війна ще надовго". Та звісно, так можна роками воювати: фінансуєш Росію і надсилаєш фото зруйнованих будинків Трампу. Формула дієва і безпрограшна.
Тільки України в цій формулі нема.
Про автора. Василь Зима, український журналіст, телеведучий, письменник
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.72
- Актуальне
- Важливе