Бо якщо можна безкарно, без жодних проблем і без погодження з іншими державами анексувати чужі землі, це змінює саму логіку світового порядку.

Тому росіяни весь час повторюють: "Ми хочемо головного — щоб ви визнали реалії на землі, відвели війська з тих регіонів, які ми вже анексували, й погодилися, що це наша територія. І тоді закінчиться війна".

Читайте також: Вічні перемовини: з Путіним ні про що домовитися неможливо