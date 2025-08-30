"Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн
Багато країн мріють про чужі території. І зрештою ця жага завжди перекидається на Європу
Бо якщо можна безкарно, без жодних проблем і без погодження з іншими державами анексувати чужі землі, це змінює саму логіку світового порядку.
Тому росіяни весь час повторюють: "Ми хочемо головного — щоб ви визнали реалії на землі, відвели війська з тих регіонів, які ми вже анексували, й погодилися, що це наша територія. І тоді закінчиться війна".
Читайте також: Вічні перемовини: з Путіним ні про що домовитися неможливо
Але така "мирна формула" — лише двері до нових війн. Бо коли війна завершується у подібний спосіб, вона відкриває дорогу для десятків інших конфліктів. Це й буде матір усіх війн.
Адже кожен ставитиме просте питання: "А чому так можна?". І відповідь буде очевидною: тому що росіяни окупували Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим — і змусили Україну та світ визнати це новою нормою, новим "правом", як цинічно каже Лавров.
У такій ситуації міжнародне право перетворюється на декорацію: якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Це абсолютно зрозуміло. Саме так було із Судетами: Чехословаччину змусили визнати, що Судети — німецькі. І що було далі? Далі була Друга світова війна.
Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
