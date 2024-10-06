На відміну від Трампа, Венс зробив висновки з попередніх дебатів, і зрозумів, що Байден більше не балотується, а тому підхід треба міняти. Тому він був більш розкутим, спокійним, не ніс нескінченну маячню, не ображав опонентів. В один момент, він щиро поспівчував Волцу, що його син став свідком стрілянини. Це зіграло свою роль, глядачам він сподобався.

Результати дебатів не визначили, хто переміг, більшість зійшлись на думці, що Венс і Волц були рівні. Насправді я вважаю це вже перемогою для Венса. Але це все веде до найгіршого з можливих сценаріїв виборів — до конфлікту.

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Гарріс і Трамп йдуть дуже близько, і перемога першої на мінімалках призведе до того, що було минулого разу — конфлікту в американському суспільстві. Тому коли мене питають, хто гірший — Гарріс чи Трамп, я кажу — конфлікт після виборів.

Я мільйон разів повторював, що навряд чи при Гарріс, чи Трампу зміниться наша підтримка, а все, що зараз відбувається — це лише виборча риторика. Однак, якщо США знову поринуть в хаос післявиборчого с*ачу, то для нас це найгірший сценарій. Систему паралізує, і ми не будемо отримувати підтримку. Трамп, до речі, вже готується до юридичних баталій навколо результатів виборів.

Що ж нам наразі залишається спостерігати останні тижні виборів і сподіватись, що хтось з кандидатів добряче лажане, й інший виграє з серйозним відривом. Бо це єдиний варіант, що не буде с*ачу після виборів.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист