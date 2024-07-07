Головна реформа в армії, яка може бути для підвищення її спроможностей у рази — скорочення паперового документообігу на рівні роти, батальйону, бригади.

Повірте, жодна західна зброя, жодні інвестиції не дадуть такого швидкого ефекту з підвищення боєздатності та боєспроможності, як оптимізація документообігу в армії.

Треба створити позаштатну групу в ГШ, яка почне займатися вивченням виключно проблеми оптимізації та зменшенням документообігу від рот, батальйонів, бригад, регіональних управлінь, корпусів, ОУВ, ОСУВ, і далі по вертикалі. І кожного дня питати — що запропонували скоротити оптимізувати, скасувати.

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Зменшення документообігу на рівні роти, батальйону, бригади, у рази підвищить боєздатність військ.

Це потрібно зробити грамотно і системно.

Більшість документів, що не є військовою таємницею, мають передаватися онлайн.

Ми маємо збільшити швидкість документального супроводження організаційних заходів та логістики, інакше життя приведе нас у 2022 рік, коли все вирішуватиметься усним наказом телефоном та довірою до цього наказу.

P.S. І не треба мені розповідати про НАТО, вони стоять збоку, вивчають наш досвід та офігевають.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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