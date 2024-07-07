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OPINION

Війську слід позбутися паперової бюрократії

Мирослав Гай
7 липня, 2024 неділя
08:00
Погляд Мирослав Гай

Маємо збільшити швидкість документального супроводження організаційних заходів та логістики

Зміст

Головна реформа в армії, яка може бути для підвищення її спроможностей у рази — скорочення паперового документообігу на рівні роти, батальйону, бригади.

Повірте, жодна західна зброя, жодні інвестиції не дадуть такого швидкого ефекту з підвищення боєздатності та боєспроможності, як оптимізація документообігу в армії.

Треба створити позаштатну групу в ГШ, яка почне займатися вивченням виключно проблеми оптимізації та зменшенням документообігу від рот, батальйонів, бригад, регіональних управлінь, корпусів, ОУВ, ОСУВ, і далі по вертикалі. І кожного дня питати — що запропонували скоротити оптимізувати, скасувати.

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Зменшення документообігу на рівні роти, батальйону, бригади, у рази підвищить боєздатність військ.

Це потрібно зробити грамотно і системно.

Більшість документів, що не є військовою таємницею, мають передаватися онлайн.

Ми маємо збільшити швидкість документального супроводження організаційних заходів та логістики, інакше життя приведе нас у 2022 рік, коли все вирішуватиметься усним наказом телефоном та довірою до цього наказу.

P.S. І не треба мені розповідати про НАТО, вони стоять збоку, вивчають наш досвід та офігевають.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Військові новини
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