1. В Україні Зеленського відставили керівника департаменту СБУ — коли вже подітися було нікуди.

За дужками поки що залишимо тиск посольств країн-спонсорів проєкту Бігус.

2. Ми отримали ще одне підтвердження, що українська влада "захистом державності" вважає стеження за журналістами та опозицією.

Читайте також: Хто стежив за журналістами-розслідувачами з Бігус.інфо?

3. Не менше вразило, скільки сил вони виділили на спецоперацію. Думаю, один серйозний резерв для доповнення нового закону про мобілізацію ми можемо легко парламентарям підказати.

4. Ну й, звичайно, справив враження високий професіоналізм сбушників. Дивно, як їм взагалі вдається якихось ворожих агентів викривати. Хоча, звідки нам знати, це реальні агенти чи їх просто такими призначили, а реальні продовжують успішно функціонувати?

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.