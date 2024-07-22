Далі, якщо московити вдаються до терактів, то, мабуть, їхні спроби влаштувати більш масовий двіж (поки що) не мають успіху.

Усе, що наші любі стратегічні опоненти робили за допомогою українців, без українців у них виходить значно гірше.

Навіть воювати проти нас без українців, які втратили орієнтацію, вони не можуть. Тому треба просто перестати допомагати московитам, і менше вестися на їхнє улюблене рефлексивне управлєніє (тм), хоча б там, де воно явно вилазить.

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Є такий чудовий серіал із життя терористів "Фауда". При тому що знімає його Ізраїль, палестинці там показані як реальні живі люди. Зі своїми звичаями, людськими стосунками й матчастиною. Одна з особливостей, які відрізняють євреїв від арабів у цьому конфлікті, полягає в тому, що євреї борються за своїх людей до кінця. А палестинці декого зі своїх розглядають як витратний матеріал для терактів. Відмороженість допомагає відмороженим підтримувати актуальність конфлікту для решти піпла. Але не допомагає перемогти...

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Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

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